19 de março de 2020

Ministério das Relações Exteriores promete "repatriação" nesta sexta-feira. (Foto: Reprodução)

Com voos cancelados devido à pandemia do novo coronavírus, um grupo de quase cem brasileiros faz fila do lado de fora do Aeroporto Internacional de Lisboa, capital de Portugal. Eles estão “acampados” no local, à espera de uma promessa do Ministério das Relações Exteriores de que o embarque de volta para o País seja realizado nesta sexta-feira (20).

Muitos relataram ter passado a noite no local, seja por falta de opção ou como forma de pressão sobre as companhias aéreas. Em meio à crise epidemiológica, várias cadeias de hotéis europeias estão fechando as portas por tempo indeterminado. Sites de aluguel por temporada também estão anulando reservas.

Os brasileiros foram atingidos por um efeito-dominó de fechamentos de fronteiras no continente europeu, atualmente o epicentro da epidemia mundial da Covid-19.

Na última terça-feira (17), a União Europeia anunciou a suspensão de voos que tenham como origem ou destino países de fora do espaço comum. Embora a medida, que tem validade de pelo menos 30 dias, só tenha entrado em vigor nessa quinta-feira (19), os 27 Estados-membros do bloco já vinham adotando políticas unilaterais de fechamento de fronteiras.

É o caso de Portugal, que fechou as fronteiras com a vizinha Espanha e cancelou todas as ligações aéreas entre os dois países após o número de casos do novo coronavírus dispararem em território espanhol. Quem tinha voos para o Brasil com conexões por Madri ou Barcelona, por exemplo, acabou “preso” em Portugal, por não ter como fazer a primeira etapa da jornada.

Apesar da medida coletiva de fechar as fronteiras da UE, cada país-membro tem autonomia para fazer algumas exceções. No caso lusitano, os voos prosseguem (em número bastante reduzido) para países de língua oficial portuguesa e também para outros que têm comunidade lusitana expressiva, tais como Estados Unidos, Canadá, Venezuela e África do Sul.

No caso de Portugal e Brasil, as ligações estão restritas às rotas para Rio de Janeiro e São Paulo. Na quarta-feira, muitos dos que se encontravam sem orientação no aeroporto de Lisboa eram justamente passageiros para outros destinos brasileiros, sobretudo os Estados de Minas Gerais, Bahia e Ceará.

Situações

O estudante mineiro Márcio Lopes tinha passagem marcada pela companhia aérea TAP para Belo Horizonte (MG), ainda antes da interrupção obrigatória da rota, mas teve o voo cancelado. “A companhia aérea não nos coloca em outros voos, só nos manda entrar em contato com o consulado, que está fechado”, lamentou. “Aceitaria ir para o Rio, para São Paulo, para qualquer lugar do Brasil. Só quero voltar.”

Situação bem parecida aconteceu com a empresária Edilene de Souza, que tinha um bilhete para Salvador (BA), mas também disse que toparia viajar para qualquer cidade brasileira. Cansada de esperar uma solução, a goiana Andressa Lima decidiu simplesmente comprar outra passagem, agora com destino a São Paulo.

“É muito descaso com o passageiro, gastei mais de R$ 5 mil”, reclamou. “Ainda bem que eu tenho esse dinheiro, porque eu estou vendo gente aqui que não tem condições para mudar a data. Ficar aqui na Europa também está cada vez mais caro, com esse euro subindo do jeito que está.” Ela também se queixa da falta de apoio consular para resolver a situação.

Em nota, o Itamaraty afirmou que acompanha com atenção a situação dos turistas brasileiros afetados em vários países: “Recomenda-se a todos os cidadãos brasileiros no exterior que mantenham a serenidade e observem estritamente as medidas determinadas pelas autoridades locais, e que, se necessário, busquem contato direto com o consulado ou embaixada do Brasil responsável pela região onde se encontram”, diz o texto.

