Brasil O aplicativo e o site do Itaú ficaram fora do ar. Usuários se queixaram nas redes sociais e fizeram memes

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2023

Internautas diziam que iriam "chamar a polícia" e falaram em "desespelo", usando foto de bebê que foi garota-propaganda do banco. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O aplicativo e o site do Itaú Unibanco ficaram fora do ar durante quase toda a segunda-feira (7). De acordo com o site de monitoramento DownDetector, o número de queixas passou de 4 mil em pleno quinto dia útil do mês, quando muitas pessoas recebem o pagamento. A falha fez o banco virar memes nas redes sociais.

Um usuário do X (ex-Twitter) postou a foto de Alice, criança que ficou famosa nas redes por falar palavras difíceis e que foi garota-propaganda do banco. A foto vem acompanhada da palavra “Desespelo”.

Outro usuário colocou uma foto de uma mulher com um martelo, com a frase “Itaú arrume esse app agoraaa eu preciso pagar as minhas contas.” E um internauta disse até que ia ia chamar a polícia, enquanto outro postou a foto de um macaquinho desolado, com os dizeres: ‘Itaú hoje, dosonline’.

O Itaú Unibanco informou que seus canais foram restabelecidos e estão operando normalmente. O banco ressalta que a instabilidade foi de origem interna. “O Itaú pede desculpas pelo inconveniente causado a clientes e parceiros”.

Lucro

O Itaú encerrou o segundo trimestre de 2023 com lucro líquido consolidado de R$ 8,9 bilhões, mostra documento enviado ao mercado nessa segunda. Já o lucro líquido recorrente alcançou R$ 8,7 bilhões, alta de quase 14% em relação ao mesmo período do ano passado.

A cifra bateu as expectativas do mercado reunidas pela Bloomberg, que aguardava R$ 8,6 bilhões.

De acordo com o TradeMap, o Itaú reportou o segundo maior lucro da história dos bancos brasileiros de capital aberto.

O número foi puxado pelo aumento da margem financeira com clientes, impulsionado pelo efeito positivo do crescimento da carteira.

“Nossos resultados no segundo trimestre refletem os avanços na agenda de transformação do banco e a consistência na nossa capacidade de entregar resultados sólidos e sustentáveis ao longo do tempo”, argumenta Milton Maluhy Filho, presidente do Itaú.

A carteira de crédito total cresceu 6,2% ante o segundo trimestre de 2022, atingindo R$ 1.151,6 bilhão em junho de 2023, enquanto o retorno sobre o patrimônio líquido, olhado com lupa por analistas e investidores, se manteve estável, a 20,9%. O número, porém, segue acima dos seus concorrentes, como o Bradesco, que ficou em 11,1%.

O banco registrou margem financeira gerencial de R$ 26 bilhões no segundo trimestre, avanço de 14,8% sobre um ano antes.

As receitas de serviços e seguros cresceram 1,4% no segundo trimestre de 2023. O Itaú cita três motivos para alta:

*aumento do faturamento de cartões, tanto em emissão quanto em adquirência;

*crescimento das receitas de administração de consórcios;

*aumento de prêmios ganhos, que contribuiu para o crescimento de 17,5% dos resultados de seguros no mesmo período.

