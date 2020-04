Notícias O Badesul lançou um plano de ação para auxiliar empresas gaúchas durante a crise gerada pela pandemia de coronavírus

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2020

Pacote de medidas tem inclui segmentos como como o turismo. (Foto: Reprodução/GoogleView)

A fim de auxiliar economicamente o Estado a enfrentar a crise motivada pelas restrições decorrentes da pandemia de coronavírus, o Badesul Desenvolvimento – agência de fomento do Rio Grande do Sul – está colocando em prática um amplo plano de ação, prevendo uma série de medidas.

De acordo com a empresa estatal fundada em 1973, a iniciativa permitirá ampliar o seu apoio financeiro às empresas gaúchas por meio de novas operações de crédito. “O Badesul analisa, planeja e implementa ações específicas para colaborar positivamente, ainda mais agora, com o Estado diante da pandemia de Covid-19”, ressalta a presidente do banco, Jeanette Lontra.

Pacote

A instituição programou quatro ações importantes com essa finalidade. No foco estão segmentos que enfrentam situação de crise iminente ou já em andamento, como o turismo – um dos mais afetados pelas medidas restritivas de combate ao coronavírus. Confira, a seguir, cada um dos tópicos de ajuda.

– Disponibilização de R$ 250 milhões para operações de renegociação;

– Postergação de pagamento, de até 6 meses, para as operações de Fungetur (Fundo Geral de Turismo) do governo federal;

– Disponibilização de R$ 20 milhões para capital-de-giro de micro e pequenas empresas do setor de turismo. Desse montante, R$ 15 milhões foram recebidos neste ano do Ministério do Turismo para operações por meio do Fungetur e servirão para apoiar o atendimento a necessidades dos operadores de menor porte que atuam no segmento;

– A diretoria do Badesul negocia um aumento de limites operacionais com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), tendo por finalidade expandir a sua atuação no segmento de operações de crédito para empresas gaúchas.

(Marcello Campos)

