Notícias O Banrisul confirmou a prorrogação do pagamento de empréstimos consignados também para servidores de prefeituras e Câmaras de Vereadores

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2020

Possibilidade já é oferecida ao funcionalismo estadual. (Foto: Ascom/Banrisul)

Nesta segunda-feira (27), o Banrisul confirmou aos Poderes Executivo e Legislativo que incluirá os servidores de prefeituras e Câmaras de Vereadores entre os segmentos que podem contar com a prorrogação na cobrança das parcelas de empréstimos consignados. A possibilidade já é oferecida ao funcionalismo estadual.

A decisão do banco estatal atende a um pedido feito pelo presidente da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Loureiro (PDT), juntamente com a Famurs (Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul). Para isso, os prefeitos precisam assinar até a próxima quinta-feira (30) um termo de adesão que deve ser entregue nas agências do Banrisul de suas respectivas cidades.

Poderão ser prorrogadas as parcelas com autorização para desconto na folha de pagamento dos meses de junho, julho e agosto de 2020, de todas as modalidades de operação de crédito consignado. Ao receber o pedido de prorrogação, o banco fará uma nova operação no valor presente das três parcelas, com 90 dias de carência. Dessa forma, o primeiro desconto em folha vai ocorrer no mês de setembro de 2020, e as três parcelas que foram prorrogadas serão acrescidas no final do contrato.

De acordo com a direção do Banrisul, para que seja possível alcançar a prorrogação das parcelas é necessário que os convênios e, quando for o caso, os respectivos portais de consignação, estejam aptos operacionalmente a realizar, a partir do dia 6 de maio, o bloqueio das margens consignadas reservadas ao banco, para os contratos novos e do estoque cujos débitos das parcelas forem prorrogados para reiniciar ou programados para ter o primeiro vencimento em setembro de 2020.

Funcionalismo

Na última quarta-feira (22), o Banrisul passou a disponibilizar aos servidores estaduais da administração direta a possibilidade de prorrogar as parcelas autorizadas para desconto em folha nos meses de maio, junho e julho de 2020, dos contratos de crédito consignado vinculados ao convênio com a Sefaz (Secretaria Estadual da Fazenda), por meio do aplicativo Banrisul Digital.

Alguns servidores, por não possuírem margem disponível ou suficiente, não conseguiram contratar pelo aplicativo a prorrogação nas condições estabelecidas. Clientes enquadrados nesta situação específica, poderão agendar atendimento nas suas agências de relacionamento, que estão aptas para avaliar as alternativas disponíveis e adequadas às suas necessidades.

Para programar o atendimento presencial, o cliente deverá telefonar para sua agência, utilizando os números disponibilizados no aplicativo Banrisul Digital ou no site www.banrisul.com.br, na opção “Onde tem Banrisul”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notícias