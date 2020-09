Rio Grande do Sul O Banrisul propõe um plano de demissões voluntárias para até 1.500 funcionários

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2020

Foco da iniciativa são os já aposentados ou em vias de pedir o benefício. (Foto: Divulgação/Banrisul)

Nesta segunda-feira (14), o Banrisul (Banco do Estado do Rio Grande do Sul) apresentou a sindicatos trabalhistas uma proposta de acordo coletivo para adoção de um PDV (plano de demissões voluntárias) que poderá abranger até 1,5 mil empregados. O foco da iniciativa são os funcionários já aposentados ou aptos a obter o benefício, de preferência pelo INSS (Instituto Nacional de Seguro Social).

“Em cumprimento ao disposto na lei 6.404/1976 e na instrução 358/2002 da Comissão de Valores Mobiliários, em especial, informamos que foi encaminhada nesta data, para análise e apreciação das entidades sindicais, uma proposta de acordo coletivo de trabalho contemplando plano de desligamento de empregados com quitação do contrato de trabalho”, informou o site da estatal, sem adiantar condições ou outros detalhes.

“Caso aprovado e firmado o acordo, as etapas seguintes necessárias para sua implementação serão adotadas”, prossegue o texto, assinado pelo executivo Marcus Vinícius Feijó Staffen, diretor de Finanças e Relações com Investidores. “O Banrisul manterá seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer novos fatos atinentes à matéria em questão.”

Desempenho

Há cerca de um mês, o Banrisul divulgou um lucro líquido de R$ 377 milhões no primeiro semestre, resultado 39,7% inferior ao do mesmo período de 2019. O retorno anualizado foi de 9,4% sobre o patrimônio líquido médio.

O comando da estatal atribuiu o desempenho a um maior fluxo de despesa de provisão para perdas de crédito, redução da margem financeira, retração das receitas de tarifas e de serviços, redução das despesas administrativas; menor volume de Imposto de Renda e outros tributos, em função da menor base tributária e alteração de alíquota de contribuição social desde março.

(Marcello Campos)

