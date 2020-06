Esporte O Barcelona planeja se reunir com empresário de Coutinho nesta semana

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2020

Coutinho atuando pelo Bayern de Munique. (Foto: AFP)

Após diversas especulações, o Barcelona espera definir o futuro de Philippe Coutinho. Segundo o jornal Mundo Deportivo, o clube catalão vai se reunir na próxima semana com o empresário do jogador, Kia Joorabchian, para dar início às conversas sobre uma possível transferência.

A expectativa do Barça é vender o jogador. O clube tem projetos ambiciosos para a próxima janela de transferências e espera lucrar com a negociação de Coutinho. A imprensa europeia aponta que o possível destino para o meia brasileiro é a Inglaterra, onde o jogador atingiu o auge de sua carreira vestindo a camisa do Liverpool.

Coutinho desperta interesses de equipes como Tottenham, Newcastle e Everton. O atleta também chegou a ser especulado em Chelsea e Leicester. Com a reunião da próxima semana, a tendência é que as especulações sejam afastadas, dando foco apenas a chances concretas de transferência.

Reestreia no campeonato

O Barcelona reestreou no Campeonato Espanhol visitando o Mallorca nas Ilhas Baleares. O clube catalão briga diretamente com o Real Madrid pela liderança, e consequentemente o título, da La Liga.

Messi, que era dúvida durante a semana, se recuperou de lesão e foi escalado pelo treinador Quique Setién. Além disso, o argentino apareceu com visual novo: cabelo cortado e barba feita.

Mallorca recebeu o adversário com Cucho Hernández e Ante Budimir no ataque, Dani Rodríguez e Takefusa Kubo no meio de campo, os volantes Salva Sevilla e Marc Pedraza, Alejandro Pozo atuando na lateral, Martin Valjent, Raíllo e Joan Sastre na zaga e o goleiro Manolo Reina.

O FC Barcelona entrou em campo com Ter Stegen no gol, os laterais Sergi Roberto e Jordi Alba, Gerard Piqué e Ronald Araújo na zaga, Arturo Vidal, Sergio Busquets e Frenkie de Jong atuando como volantes, e os atacantes Lionel Messi, Antoine Griezmann e Martin Braithwaite.

Com menos de um minuto de jogo, o Barcelona já mostrou que estava disposto a voltar para casa com a vitória. De Jong recuperou a bola num carrinho, mandou para Jordi Alba que cruzou na cabeça de Arturo Vidal, abrindo o placar para o clube catalão.

O Mallorca sentiu o impacto do gol sofrido com menos de um minuto de jogo, mas conseguiu apertar a partida contra o Barcelona. Os donos da casa conseguiram boas chances de gol, mas Ter Stegen estava ali para atrapalhar a alegria da equipe adversária.

E aos 38 minutos, Braithwaite marcou o primeiro gol dele pelo Barcelona e o segundo da partida. Com uma troca de bola entre De Jong e Messi, o argentino lança a bola para o dinamarquês, que aumenta o placar para o clube visitante.

O VAR chegou a ser utilizado para analisar se houve ou não toque de mão de Griezmann ou e Messi no lance, mas o gol foi confirmado. Para o segundo tempo, o Barcelona entrou em campo com uma mudança: entra Ivan Rakitic, sai Arturo Vidal.

Minutos depois, Luis Suárez entrou no lugar de Griezmann, Nelson Semedo no lugar de Sergi Roberto e Arthur substituindo Busquets. Vale lembrar que a La Liga também foi liberada pela FIFA para fazer até cinco substituições por partida.

Com a vitória, o Barcelona garantiu a liderança do Campeonato Espanhol com 61 pontos, enquanto o Real Madrid tem 56. A equipe merengue entra em campo neste domingo, 14, contra o Eibar e brigará pelos três pontos em casa.

A derrota em casa não ajudou o Mallorca, que é se tornou o primeiro time na zona de rebaixamento da La Liga.

