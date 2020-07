Mundo O Brasil entra em acordo mundial de vacinas contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2020

Outros 74 países submeteram um pedido oficial para acelerar o acesso ao imunizador contra o novo coronavírus. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Brasil apresentou uma manifestação oficial de interesse em participar do programa de financiamento chamado “Covax Facility”, mecanismo projetado para garantir acesso rápido e equitativo global às vacinas contra a Covid-19, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Além do governo brasileiro, outros 74 países submeteram um pedido oficial para acelerar o acesso ao imunizador contra o novo coronavírus. No entanto, a OMS destacou que todos custearão as vacinas com seus próprios orçamentos de finanças públicas.

Outros 90 países de baixa renda poderão ser apoiados por meio de doações voluntárias ao Compromisso de Mercado Avançado (AMC) da Gavi. Juntos, esses governos representam mais de 60% da população mundial.

“O Covax é a única solução verdadeiramente global para a pandemia da Covid-19. Mesmo para os países que conseguem garantir seus próprios acordos com os fabricantes de vacinas, esse mecanismo representa, por meio de seu portfólio de líder mundial de candidatos a vacinas, um meio de se reduzir os riscos associados a candidatos individuais que não demonstrem eficácia” , afirmou Seth Berkley, presidente da Gavi, a Aliança para Vacinas.

“Esse nível inicial de interesse representa um tremendo voto de confiança na Covax e nosso objetivo comum de proteger as pessoas em todo o mundo”, disse o inglês. Richard Hatchett, CEO da Cepi. “A Covax acelerará a disponibilidade de vacinas seguras e eficazes por meio de investimentos iniciais na fabricação e maximizará as chances de sucesso, apoiando um amplo e diversificado portfólio de candidatos a encontrar a vacina. Com a Covas, nossa intenção é vacinar os 20% mais vulneráveis da população de todos os países que participam, independentemente do nível de renda, até o final de 2021. Garantir acesso justo não é apenas uma questão de equidade; é a maneira mais rápida de acabar com esta pandemia.”

O objetivo da Covax é fornecer dois bilhões de doses de vacinas seguras e eficazes até o final de 2021 – é importante deixar claro que as doses só serão distribuídas assim que houver aprovação regulatória e for pré-qualificado na OMS. As vacinas serão entregues igualmente a todos os países participantes, proporcionalmente às suas populações, priorizando inicialmente os profissionais de saúde e expandindo-os para cobrir 20% da população dos países participantes.

Serão disponibilizadas doses adicionais com base na necessidade de cada país, de acordo também com sua vulnerabilidade. Haverá ainda doses para uso humanitário e de emergência, a fim de lidar com surtos graves antes que eles saiam do controle.

“A pandemia do Covid-19, como toda crise de saúde, também nos oferece oportunidades”, disse Soumya Swaminathan, cientista chefe da OMS. “Uma vacina acessível e acessível a todos nos ajudará a lidar com as desigualdades de saúde sistêmica. Precisamos que todos os países apoiem a Covax para alcançar esse objetivo e pôr fim à fase aguda da pandemia.”

