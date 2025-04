Economia “O Brasil não pode ser eternamente pobre, eternamente vivendo de Bolsa Família”, diz Lula

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











A fala de Lula se deu durante uma visita do petista à fábrica da montadora Nissan em Resende (RJ). (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nessa terça-feira (15) que o Brasil “não pode ser um país eternamente pobre”, que vive “eternamente” do subsídio do Bolsa Família. A fala se deu durante uma visita do petista à fábrica da montadora Nissan em Resende (RJ).

No evento, Lula discursou por aproximadamente 25 minutos e defendeu investimentos na Educação, especialmente para que pessoas de baixa renda possam estudar e deixem de depender de programas sociais.

“Eu voltei à Presidência da República para provar que esse país não pode ser um país eternamente pobre, eternamente vivendo de Bolsa Família. Nós precisamos fazer as pessoas se formarem adequadamente, aprenderem uma profissão”, afirmou o presidente.

Lula também criticou aqueles que consideram “muito alto” pagar um salário mínimo a um funcionário. “Tem gente que, na hora que vai pagar o salário mínimo, acha que é muito alto. Mil reais não é alto, nem mil e quinhentos”, disse.

Ainda nessa terça, o governo federal anunciou o envio do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), que define as regras para o Orçamento de 2026.

Para o ano que vem, o PLDO prevê um salário mínimo de R$ 1.630 – atualmente, o valor é de R$ 1.518. O posicionamento impacta nas despesas com benefícios da Previdência Social, abono salarial e seguro desemprego.

O valor final do salário mínimo de 2026 ainda depende do comportamento da inflação e só será conhecido definitivamente em dezembro.

Mobilidade Verde

O presidente Lula assinou nessa terça o decreto que regulamenta o Programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover). O texto estabelece parâmetros técnicos e ambientais de eficiência energética, reciclabilidade e segurança que fabricantes e importadores de veículos devem seguir para comercialização no Brasil a partir de junho de 2025. O ato ocorreu durante cerimônia de lançamento industrial da empresa automotiva japonesa Nissan em Resende (RJ).

O texto também incentiva a adesão a programas de rotulagem veicular que informem o consumidor, de forma transparente, sobre o desempenho ambiental e energético dos modelos disponíveis no mercado. Com o impulso do Programa Mover e da Nova Indústria Brasil (NIB), lançados em 2024, o setor automotivo anunciou R$ 130 bilhões em investimentos nos próximos anos, o que envolve ampliação de fábrica e lançamentos de novas tecnologias sustentáveis.

“Até 2012, 3,6 milhões de carros eram vendidos. Quando voltei para a presidência em 2023, vocês sabem quantos carros eram vendidos neste país? 1,6 milhão de carros, menos da metade do que se vendia entre 2010 e 2012. Quantas concessionárias fecharam? Porque não tinha carro para vender e quando tinha o povo não tinha dinheiro para comprar”, disse Lula, no evento que marcou o início da produção do Novo Nissan Kicks no Brasil. A linha de montagem amplia a geração de empregos e é parte do plano de investimentos de R$ 2,8 bilhões da marca no país, anunciado pela empresa em novembro de 2023, durante reunião com o presidente.

Lula ressaltou que os avanços registrados no Brasil “não acontecem de forma gratuita” e não são por “sorte”, mas, resultados de medidas adotadas pelo Governo Federal para garantir estabilidade, previsibilidade e impulsionar o crescimento econômico. “O que aconteceu no Brasil é exatamente isso: o dinheiro começou a circular, as pessoas começaram a se informar melhor, começaram a ganhar um pouco mais e o salário mínimo passou a crescer um pouco mais do que a inflação”, declarou.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, enfatizou o grande esforço do presidente Lula em fazer o setor crescer no Brasil. “A indústria está na ponta da inovação e da tecnologia, agrega valor, paga salários mais altos, promove o desenvolvimento do país”, resumiu Alckmin.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/o-brasil-nao-pode-ser-eternamente-pobre-eternamente-vivendo-de-bolsa-familia-diz-lula/

“O Brasil não pode ser eternamente pobre, eternamente vivendo de Bolsa Família”, diz Lula

2025-04-15