Geral “O Brasil não tem melhor parceiro do que os Estados Unidos”, afirma nova embaixadora americana em nosso país

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Elizabeth Bagley tem 70 anos. É diplomata e advogada. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A nova embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Bagley, afirmou que a Casa Branca quer expandir e aprofundar as relações com o Brasil. Segundo Bagley, que desembarcou na madrugada desta quarta-feira (1°) no aeroporto de Brasília, Washington quer apoiar o governo brasileiro em várias frentes.

“Enquanto trabalho para realizar a ambiciosa agenda do presidente Biden com o Brasil, trago também o total apoio da Casa Branca, do Departamento de Estado e de todas as agências do governo dos Estados Unidos para expandir e aprofundar nossa colaboração. Gostaria de ressaltar: o Brasil não tem melhor parceiro do que os Estados Unidos”, disse Bagley.

Ela afirmou que o governo de seu país está disposto a trabalhar com o Brasil, entre outros exemplos, no crescimento econômico compartilhado e inclusivo, na promoção da paz e da segurança, no combate ao desmatamento e às mudanças climáticas, na parceria sobre direitos humanos, na criação de maiores oportunidades para as mulheres e na proteção e fortalecimento da democracia.

A embaixadora enfatizou que os EUA são “um parceiro natural e comprometido com o Brasil”.

“Mas, o mais importante, somos amigos que pensam da mesma forma em uma série de questões relevantes. Estou ansiosa para começar a trabalhar imediatamente, para garantir que aproveitemos cada oportunidade para alcançar todo o potencial de nossa parceria”, afirmou.

A embaixadora chega ao Brasil dez dias antes de uma reunião, em Washington, entre os presidentes Joe Biden e Luiz Inácio Lula da Silva. Mais cedo, na terça-feira, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que um dos pontos a serem discutidos durante o encontro será o “apoio inabalável” dos EUA à democracia brasileira.

Elizabeth Bagley tem 70 anos. É diplomata e advogada. Foi indicada para o cargo em janeiro de 2022 pelo presidente americano e seu nome foi aprovado pelo Senado dos EUA em dezembro do ano passado.

Ela vai substituir Todd Chapman, que havia sido indicado pelo ex-presidente Donald Trump e deixou o posto em julho de 2021. Desde então, a embaixada passou a ser comandada pelo encarregado de negócios, Douglas Koneff.

Bagley foi embaixadora dos EUA em Portugal. Também trabalhou como conselheira nas secretarias de Estado dos governos dos ex-presidentes Bill Clinton e Barack Obama. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/o-brasil-nao-tem-melhor-parceiro-do-que-os-estados-unidos-afirma-nova-embaixadora-americana-em-nosso-pais/

“O Brasil não tem melhor parceiro do que os Estados Unidos”, afirma nova embaixadora americana em nosso país