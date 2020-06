Brasil O Brasil passa de 900 mil casos de coronavírus, com 45.241 mortes

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2020

Do total, 436.219 pessoas estão em observação e 441.729 paciente se recuperaram. (Foto: Divulgação)

O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, mais 1.282 mortes pela Covid-19, conforme atualização divulgada nesta terça-feira (16) pelo Ministério da Saúde. Com isso, o País chegou a 45.241 óbitos em função da pandemia do novo coronavírus. O balanço contabiliza também 34.918 novos casos da doença, totalizando 923.189.

A atualização diária revela aumento de 3% no número de óbitos em relação ao total de segunda-feira (15), que era de 43.959. Os novos casos confirmados representam acréscimo de 4% sobre o total de segunda, quando os dados do Ministério da Saúde registravam 888.271 pessoas infectadas.

Os registros são menores aos domingos e segundas-feiras em função da dificuldade de alimentação das estatísticas no fim de semana, e maiores nas terças-feiras, por causa do acúmulo de notificações atualizadas no sistema.

A taxa de letalidade (número de mortes pelo total de casos) ficou em 4,9%. A mortalidade (falecimentos por 100 mil habitantes) foi de 21,5. Já a incidência (casos confirmados por 100 mil habitantes) ficou em 439,3. Do total, 436.219 pessoas estão em observação e 441.729 paciente se recuperaram. Há ainda 4.047 mortes em investigação.

Os Estados com maior número de óbitos são São Paulo (11.132), Rio de Janeiro (7.967), Ceará (5.070), Pará (4.291) e Pernambuco (3.959). Ainda figuram entre os quer apresentam altos índices de mortes os Estados do Amazonas (2.549), do Maranhão (1.537), da Bahia (1.181), do Espírito Santo (1.131), de Alagoas (793) e da Paraíba (671).

Os Estados com mais casos de Covid-19 são São Paulo (190.285), Rio de Janeiro (83.343), Ceará (81.289), Pará (71.243) e Maranhão (62.711).

Consórcio

O Brasil teve 1.338 novas mortes registradas em razão do novo coronavírus nas últimas 24 horas, aponta levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa (Folha, Estadão, G1, UOL, Extra e O Globo) junto às secretarias estaduais de Saúde. Com isso, já são 45.456 óbitos pela Covid-19 até esta terça no País.

De acordo com o levantamento, foram registrados 1.338 novos óbitos em um dia. O segundo maior número no período. O recorde é de 1.473.

No mundo

O número de casos confirmados do novo coronavírus no mundo passou de 8 milhões, segundo monitoramento da Universidade Johns Hopkins. De acordo com o instituto, mais de 438 mil pessoas morreram de Covid-19. Somente os Estados Unidos registram mais de 2 milhões de casos — ou seja, mais de 25% dos diagnósticos confirmados do novo coronavírus. O Brasil está em segundo lugar em relação os números absolutos da pandemia, com mais de 900 mil casos.

Os primeiros casos do novo coronavírus foram relatados na China em dezembro de 2019. Levou mais de três meses para que o número de registros do vírus Sars-CoV-2 em seres humanos ultrapassasse a marca de 1 milhão. De 7 milhões para 8 milhões, passou apenas uma semana.

