Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2021

Segundo Ministério da Saúde, 8.596.130 pessoas já se recuperaram. (Foto: Ricardo Wolffenbuttel/ Governo de Santa Catarina)

O Brasil registrou, nesta quarta-feira (10), 1.330 novos óbitos em decorrência do coronavírus, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 234.580, informou o Ministério da Saúde. Também foram notificados 59.602 novos casos de coronavírus, com o total de infecções confirmadas atingindo 9.659.167, acrescentou a pasta. O ministério ainda reporta 8.596.130 pessoas recuperadas da covid-19 e 828.187 pacientes em acompanhamento no país.

Esta é a maior contagem diária de casos desde 29 de janeiro, quando foram reportadas 59.826 infecções. Apesar disso, o país não atinge desde 28 de janeiro o patamar diário de 60 mil casos, que foi visto com frequência no mês passado. Estado mais afetado pela doença, São Paulo atingiu nesta quarta (10) as marcas de 1.878.802 casos e 55.419 mortes.

Segundo o secretário de Saúde paulista, Jean Gorinchteyn, na última semana epidemiológica houve no Estado uma queda de 8% no número de casos em relação à anterior, enquanto as internações recuaram em 2%, o que “consagra um controle da pandemia”.

“Em relação ao número de óbitos, tivemos um incremento de 4%… Esses óbitos estão intimamente relacionados há duas semanas, quando nós tivemos uma elevação do número de internações, mostrando claramente o impacto daqueles indivíduos que adoecem, adoecem de forma grave e infelizmente vêm a perder suas vidas”, afirmou Gorinchteyn em entrevista coletiva.

Conforme os dados do Ministério da Saúde, Minas Gerais é o segundo Estado com maior número de infecções pelo coronavírus, com 786.653 casos, mas o Rio de Janeiro é o segundo com mais óbitos contabilizados, com 30.950 mortes.

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.

Fiocruz

O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) iniciou nesta quarta (10) o descongelamento do ingrediente farmacêutico ativo (IFA) que chegou ao Brasil no sábado (6). Desde o desembarque, o insumo passou por checagens de controle de qualidade.

Os 88 litros de IFA foram transportados a uma temperatura de -55 graus Celsius (ºC) e serão usados para a produção de 2,8 milhões de doses da vacina desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca e pela Universidade de Oxford, parceiros da Fiocruz na fabricação por meio de um acordo de transferência de tecnologia. Entenda o que é o IFA.

Na próxima sexta-feira (12), terá início a formulação das doses, quando o IFA é diluído e misturado a estabilizadores, para que o composto mantenha seu poder de ação ao ser armazenado nos refrigeradores disponíveis no Sistema Único de Saúde.

Em seguida, ocorre o envase das doses em frascos esterilizados, que são lacrados em um processo chamado de recravação. A partir daí, um equipamento é usado para inspecionar cada frasco e identificar possíveis danos e rachaduras, o que ocorre antes das doses serem rotuladas, momento em que recebem informações como a identificação do lote e a data de validade.

