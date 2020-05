O caminho diário até o Brasil ultrapassar a marca de 9 mil mortes começou em 17 de março. Pouco tempo depois, no dia 26 – 1 mês após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no País –, 77 pessoas já haviam morrido.

Naquele dia, 20 pessoas morreram. Dois dias depois (28), o Brasil ultrapassou a marca das 100 mortes, com 114 óbitos confirmados. Em 10 de abril, o País passou mil mortes pela Covid-19 (1.056). Um mês após a primeira morte registrada, em 17 de abril, o Brasil passou de 2 mil mortes (2.141). Em 26 de abril, 2 meses após o primeiro caso confirmado,o Brasil tinha 4.205 mortes pela Covid.