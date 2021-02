Brasil O Brasil tem 9,8 milhões de casos acumulados e 239,7 mil mortes por coronavírus

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2021

Profissional prepara amostra para realizar exame de covid-19. (Foto: Andrea Rego Barros/Prefeitura de Recife)

O balanço divulgado nesta segunda-feira (15) pelo Ministério da Saúde registrou 32.197 novos diagnósticos de coronavírus em 24 horas. Este dado eleva para 9.866.710 o número de pessoas infectadas pela doença desde o início da pandemia no País. No domingo (14), o painel de estatísticas marcava 9.834.513 casos acumulados.

Já as mortes pelo coronavírus ao longo da pandemia aproximam-se da marca de 240 mil. Em 24 horas, as autoridades de saúde notificaram 528 novos óbitos, totalizando 239.773. No domingo (14), o painel de informações marcava 239.245 mortes acumuladas.

O balanço apontou também 821.698 pacientes em acompanhamento e 8.805.239 que já se recuperaram da doença.

Pandemia nos Estados – As unidades federativas com mais mortes incluem São Paulo (56.304), Rio de Janeiro (31.512), Minas Gerais (16.887), Rio Grande do Sul (11.387) e Ceará (10.836).

Os Estados com menos óbitos são Acre (931), Roraima (976), Amapá (1.106), Tocantins (1.457) e Rondônia (2.533).

No Rio Grande do Sul, a Secretaria da Saúde registrou nesta segunda-feira (15) 992 novos casos da doença e mais oito óbitos entre os dias 28 de janeiro e 14 de fevereiro. O total de casos confirmados é de 586.315 e o de óbitos, 11.387. Os recuperados são 560.483 (96% dos casos). A atualização teve ainda 23 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Média móvel

A média móvel de mortes por coronavírus dos últimos sete dias no Brasil atingiu 1.101,57 óbitos neste domingo (14), o que é um recorde. Antes disso, o patamar mais elevado foi registrado em 25 de julho, quando alcançou 1.096,71 mortes. Os dados são do indicador Monitora Covid-19, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Os pesquisadores consideram o indicador da média móvel muito importante para avaliar a tendência da pandemia no País, com menor interferência das oscilações diárias. O cálculo é feito a partir do número de mortes registradas nas últimas 24 horas, somadas às que ocorreram nos seis dias anteriores. O resultado é dividido por sete.

Ainda conforme a divulgação atualizada do Monitor Covid-19, a média de 15 dias antes desse novo recorde era 1.071,43 de vítimas da doença e a de 30 dias anotada no dia 15 de janeiro ficou em 969,43 óbitos.

Já no número de casos no Brasil, o indicador mostra que a média móvel registrada neste domingo ficou em 44.267,57. O patamar de 15 dias antes anotado no dia 30 de janeiro era de 51.531,57, e em 30 dias de 51.803 mil.

