Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

Homem de 62 anos tinha diabetes, hipertensão e hiperplasia prostática. Foto: Divulgação Secretário de Saúde de SP, Luiz Henrique German, governador João Doria e o médico infectologista David Uip. (Foto: Governo de São Paulo) Foto: Divulgação

O Estado de São Paulo registrou o primeiro caso no Brasil de morte de pessoa infectada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), segundo informou o governo estadual em entrevista coletiva no início da tarde desta terça-feira (17).

A vítima é um homem de 62 anos que estava internado em um hospital particular da capital paulista. Ele morava na cidade de São Paulo e tinha histórico de diabetes e hipertensão, além de hiperplasia prostática — um aumento benigno da próstata que não é uma doença, mas uma condição comum em homens mais velhos que pode causar infecções urinárias.

Segundo o infectologista David Uip, coordenador do Centro de Contingência para o coronavírus no Estado de São Paulo, a vítima teve os sintomas da doença no dia 10 de março, sendo internada quatro dias depois, dia 14, e falecendo na segunda-feira (16).

“Foi uma evolução rápida, da internação ao óbito. O caso desse paciente está fazendo a gente entender como se comporta a doença. Nós imaginávamos que o período de encubação da doença era de até 14 dias, mas a média está sendo de 6 a 8 dias até a doença se manifestar. Vamos inclusive sugerir ao Ministério da Saúde que diminua o tempo de quarentena de até 14 dias para dez”, disse Davi Uip.

O médico infectologista afirmou também que o governador João Doria (PSDB) autorizou a oferta de mais 1.400 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UIT). Uip disse que no momento o sistema de saúde suplementar tem um número maior de pacientes com coronavírus. No entanto, que não há ainda informações do sistema de saúde privado sobre a quantidade de pacientes em estado grave.

O secretário estadual de Saúde, José Henrique Germann, informou que o homem não tinha histórico de viagens ao exterior e está sendo tratado como caso de transmissão comunitária do vírus.

“Temos que repensar cada vez mais as medidas de prevenção, principalmente por se tratar de um óbito comunitário”, declarou o secretário.

Outras mortes

Um paciente de 69 anos que havia sido testado positivo para o novo coronavírus morreu na noite desta terça-feira no Hospital Icaraí, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A informação foi anunciada pela própria unidade de saúde. Em um comunicado, foi dito que o paciente morreu por choque séptico e pneumonia. O Ministério da Saúde ainda não contabiliza essa morte.

O idoso, segundo o Hospital Icaraí, “possuía história epidemiológica para o COVID-19 (o enteado, que não foi atendido pelo Hospital Icaraí, veio de Nova Iorque, EUA, com teste positivo)”, com quadro iniciado no dia 11 de março de 2020. “O paciente, além da idade, possuía comorbidades que o colocaram no grupo de risco”, afirmou a unidade.

A prefeitura de Miguel Pereira, no centro-sul fluminense, publicou em suas redes sociais que uma mulher de 63 anos com sintomas de coronavírus morreu no Estado do Rio de Janeiro.

Segundo a nota oficial, a vítima trabalhava na capital fluminense e teve contato com sua empregadora, recém-chegada da Itália e que estava com Covid-19.

Casos

As secretarias estaduais de saúde divulgaram, até as 21h30min desta terça, 349 casos confirmados de novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil em 17 Estados e no Distrito Federal. O último balanço do Ministério da Saúde contabiliza 291 infectados.

Além dos casos confirmados, o Ministério da Saúde contabilizava na terça: 8.819 casos suspeitos; 1.890 casos descartados; 18 pessoas estão hospitalizadas (7% do total).

