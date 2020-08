O Brasil atingiu a marca de 110 mil mortes por causa da pandemia do novo coronavírus. Com 1.212 novos registros nas últimas 24 horas, o total chegou a 111.100. Os dados foram divulgados na atualização do Ministério da Saúde (MS) nesta quarta-feira (19). Ainda há 3.173 mortes em investigação.

O balanço do MS também contabilizou 3.456.652 casos confirmados desde o início da pandemia. Entre terça e esta quarta, foram notificados pelas secretarias de saúde 49.298 novas pessoas infectadas com o coronavírus.

As estatísticas são menores aos domingos e segundas-feiras em razão da dificuldade de alimentação dos dados pelas secretarias de saúde aos fins de semana. Já às terças-feiras há tendência de números maiores em função do acúmulo de registros que são enviados ao sistema do Ministério da Saúde.

A atualização do Ministério registrou ainda 730.298 pessoas em acompanhamento. Segundo o boletim divulgado pela pasta, 2.615.254 que já se recuperaram.

Servidores federais

O total de servidores públicos federais afastados do trabalho por causa de Covid-19 subiu para 1.638 na semana passada, revela balanço divulgado nesta quarta pelo Ministério da Economia. Na semana anterior, de 3 a 7 de agosto, o total de casos confirmados estava em 1.527.

De acordo com balanço, a proporção de servidores públicos civis federais que trabalham de casa por causa da pandemia do novo coronavírus foi de 47% na semana de 10 a 14 de agosto. Segundo a pasta, isso corresponde a 68.782 servidores.

O levantamento não inclui as instituições federais de ensino, que abrange as universidades, os institutos e as demais instituições de ensino da União. Na rede federal de ensino, 96% dos funcionários estão em trabalho remoto.

Ao somar a administração pública federal e as instituições federais de ensino, 61% da mão de obra está trabalhando de casa, totalizando 349.715 funcionários.

Os números referentes às instituições federais de ensino são divulgados pelo Ministério da Educação. A Secretaria de Gestão de Pessoal do Ministério da Economia faz uma pesquisa com as unidades administrativas de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal. As estatísticas de casos de coronavírus são apuradas no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos.

Desaceleração

O ritmo de transmissão da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, está em desaceleração no Brasil pela primeira vez desde abril. Segundo dados do centro de controle de epidemias do Imperial College, a taxa de contágio (Rt) registrada no País, na semana que começou no domingo (16), foi de 0,98 (o número indica para quantas pessoas, em média, cada infectado transmite o vírus).

O valor significa que cada 100 pessoas contaminadas contagiam outras 98, que por sua vez passam a doença para 96, em seguida para 94, etc, levando a uma desaceleração do contágio. A boa notícia demanda cautela, já que a situação brasileira ainda não está classificada como estabilizada e pode voltar a subir, caso medidas de prevenção não sejam tomadas.

Em julho, o País apresentou taxa de 1,01, uma situação definida como “fora de controle”.

O Chile é o único outro país na América Latina que apresentou número abaixo de 1 no cálculo da Imperial College: 0,85. O Paraguai passou a ser monitorado, registrando taxa de 1,95. Bolívia e Equador, que haviam reduzido os seus índices, voltaram a subir. Países europeus também viram seus números avançar, como Espanha e França.

Esta também é a primeira vez desde abril que o Brasil deixou de ser o líder em estimativas no número de mortes semanais. Agora, o primeiro lugar está com a Índia, onde são estimadas 7,2 mil mortes por semana. Por aqui, a expectativa é de que os óbitos cheguem a 6,910 (Os EUA têm diferente metodologia e, por isso, não entraram no cálculo) por semana.