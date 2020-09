Depois de sábado (5), esta é a segunda vez que a média móvel de mortes aparece com tendência de queda desde 5 de junho. Pelos critérios do consórcio, variações de até 15%, para mais ou para menos, são considerados estabilidade.

O País registrou 315 mortes pela Covid-19 confirmadas nas últimas 24 horas, chegando ao total de 127.001 óbitos. Com isso, a média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos sete dias foi de 784 óbitos, uma variação de -17% em relação aos dados registrados em 14 dias.

Em casos confirmados, já são 4.147.598 brasileiros com o novo coronavírus desde o começo da pandemia, 9.992 desses confirmados nesta segunda. A média móvel de casos foi de 33.814 por dia, uma variação de -10% em relação aos casos registrados em 14 dias.

Dois Estados apresentam alta de mortes: Amazonas e Roraima. Em relação a domingo (6), Espírito Santo, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Rondônia estavam com o número de mortes estáveis, segundo a média móvel, e agora estão em queda. Roraima aparecia estável e agora está subindo. No Amazonas, ainda há reflexo da reclassificação de mortes de meses anteriores, das quais mais de 200 foram divulgadas com Covid como causa nas últimas semanas.

Estados

– Subindo (2 Estados): Amazonas e Roraima.

– Em estabilidade, ou seja, o número de mortes não caiu nem subiu significativamente (8 Estados): Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pará, Tocantins e Ceará.

– Em queda (17 Estados): Santa Catarina, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Acre, Amapá, Rondônia, Alagoas, Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Essa comparação leva em conta a média de mortes nos últimos sete dias até a publicação deste balanço em relação à média registrada duas semanas atrás.

Consórcio

Os dados sobre casos e mortes de coronavírus no Brasil foram obtidos após uma parceria inédita entre G1, O Globo, Extra, O Estado de S.Paulo, Folha de S.Paulo e UOL, que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal.

