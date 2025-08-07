Quinta-feira, 07 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Opinião O Brasil vive um momento de grande tensão institucional

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

A ocupação das Mesas do Congresso para sequestrar a agenda legislativa em nome de barganhas espúrias e inaceitáveis, é reprovável sob todos os aspectos. (Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

O Supremo Tribunal Federal (STF) tem a oportunidade e os meios para, se quiser, promover uma mais que bem-vinda correção de rumos em meio à enorme tensão institucional que se instalou no Brasil. O que está em jogo é muito mais importante do que a sorte do réu Jair Bolsonaro. Trata-se da própria imagem da Corte e de sua legitimidade para se afirmar aos olhos da sociedade brasileira como a guardiã maior do Estado Democrático de Direito no País.

Inegavelmente, há decisões do ministro Alexandre de Moraes que atingem Bolsonaro e alguns de seus apoiadores que são flagrantes abusos, em tudo incompatíveis com a ordem constitucional vigente. Com espantosa facilidade, considerando que o Brasil é um país democrático, passou-se a cassar a palavra de cidadãos, restringir a liberdade de imprensa e punir o mero exercício da crítica em nome de uma alegada “defesa da democracia”.

Diante de alguns excessos de Moraes na condução dos inquéritos sem fim envolvendo bolsonaristas e do julgamento da tentativa de golpe, o STF deve ao País – e à sua própria história republicana – uma urgente inflexão ao leito da normalidade jurídico-institucional. Isso não significa, por óbvio, condescender com o mais grave atentado à democracia na Nova República nem muito menos ceder à chantagem dos que, entre o Brasil e o clã Bolsonaro, escolheram cerrar fileiras ao lado desses traidores. Contudo, é do colegiado do Supremo, seja por meio da Primeira Turma – da qual Moraes faz parte –, seja por meio do plenário, a missão de promover esse ajuste fino.

Muito ao contrário do que alguns possam pensar, essa tão ansiada correção – ou “modulação”, para usar o jargão da Corte – de medidas extravagantes tomadas por Moraes atestaria a força institucional do Supremo, e não sua fraqueza. Fortaleceria sua autoridade. Engrandeceria a mais alta instância do Judiciário pátrio. Ademais, se assim proceder, o STF sinalizaria à sociedade que não tem compromisso com o erro, e sim com o bom Direito.

A força institucional de um tribunal colegiado não está na obstinação individual de seus membros, muito menos na recalcitrância. Está na corajosa disposição coletiva de revisar medidas que, ao fim e ao cabo, desvelam-se incompatíveis com o Estado de Direito. Reconhecer abusos e remediá-los a tempo engrandeceria a instituição, reafirmaria seu compromisso com a legalidade e mostraria aos cidadãos que o Supremo não se curva às conveniências políticas, às emoções de momento ou às veleidades pessoais de alguns de seus integrantes.

Não se trata aqui, deveria ser ocioso dizer, de deslegitimar a resposta judicial à tentativa de golpe de Estado que teria sido liderada por Bolsonaro e aos infames ataques do 8 de Janeiro. Os fatos são o que são e estão vastamente documentados. O julgamento dos envolvidos na sedição não apenas é legítimo, como fundamental para a higidez da democracia no Brasil. A força das instituições republicanas, sobretudo do STF, foi colocada à prova pelo bolsonarismo e mostrou vigor – robustecida, em grande parte, pela atuação firme da STF no momento certo. Isso não se discute, como este jornal já sublinhou um sem-número de vezes. O problema começa quando, em nome da “defesa da democracia”, admite-se qualquer coisa, tolera-se a relativização de direitos e garantias individuais a depender do sujeito desses direitos e garantias.

A escalada da violência e do golpismo promovida por deputados e senadores ligados ao bolsonarismo é evidente. A ocupação das Mesas do Congresso para sequestrar a agenda legislativa em nome de barganhas espúrias e inaceitáveis, como a anistia aos golpistas, é reprovável sob todos os aspectos. Mas os abusos dos liberticidas não justificam os abusos de quem serve à lei. A firmeza na genuína defesa da democracia não pode se converter em pretexto para práticas que afrontam justamente os princípios democráticos que se pretende proteger.

O Brasil vive um momento de grande tensão institucional. O Supremo certamente está à altura do papel que a Constituição lhe conferiu. É exatamente por isso que tem o dever de agir com rigor diante de ataques antidemocráticos, mas também com humildade diante de seus próprios erros. (Opinião/Jornal O Estado de S. Paulo)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Opinião

O tarifaço de Trump não garante produtos mais baratos no Brasil
https://www.osul.com.br/o-brasil-vive-um-momento-de-grande-tensao-institucional/ O Brasil vive um momento de grande tensão institucional 2025-08-07
Deixe seu comentário

Últimas

Porto Alegre Transporte Solidário de Porto Alegre registra 6 mil passageiros desde junho
Celebridades Faustão é internado e passa por novo transplante
Mundo Por causa da compra de petróleo da Rússia, a Índia recebe mais castigo de Trump
Economia Exportações brasileiras cresceram 4,8% em julho
Rio Grande do Sul Governo gaúcho autoriza projeto para trem de passageiros entre Porto Alegre e Gramado; viagem terá uma hora
Política Governadores de oposição se reúnem e cobram do governo Lula pacote para amenizar tarifaço de Trump
Política Estratégia: governo Lula busca “dividir” o Centrão com a distribuição de novos cargos
Política Flávio x Michelle: prisão de Bolsonaro amplia disputa por espaço político na direita
Brasil Ministro do Supremo Dias Toffoli trava investigações sobre fraudes no INSS
Brasil Fraudes contra INSS envolvem roubo de dados, uso de IA e até ocultação de cadáveres; entenda
Pode te interessar

Opinião O tarifaço de Trump não garante produtos mais baratos no Brasil

Opinião O PIB da Argentina vai avançando ao ritmo impressionante de 5,8% ao ano

Opinião Confrontada por empregar maquiadores, deputada federal Erika Hilton reage com a arrogância de quem se vê acima do bem e do mal

Opinião Supremo dribla Lula e fortalece pacote da Segurança; Congresso dribla Bolsonaro e enfraquece anistia