Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2020

Galhardo é artilheiro da competição. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Heitor cruza e Thiago Galhardo marca. Oito minutos depois, Edenílson é quem levanta na área para o artilheiro do Campeonato Brasileiro estufar as redes novamente e decretar o 2 a 0 do Internacional pra cima do Red Bull Bragantino na quinta-feira (8). Dois gols de cabeça, algo que tem sido comum nesse Brasileirão.

Dos 327 gols anotados na competição até o começo deste sábado (10), em 135 partidas, 57 foram feitos de cabeça. A média, de 17,4%, é um pouco inferior a do ano passado (20%), quando foram marcados 176 tentos em cabeceio de um total de 876. Em contrapartida, alguns destaques individuais já aparecem.

Thiago Galhardo, do Internacional, principal goleador do Brasileirão com 12 gols, anotou quatro deles desta forma. Mesmo número alcançado por Renato Kayzer, que iniciou o campeonato no Atlético Goianiense e agora defende o Athletico Paranaense. O ex-vascaíno marcou todos os seus quatro tentos de cabeça.

Em 2019, quem liderou o ranking no fim da competição foi Eduardo Sasha, então no Santos – agora o atacante atua no Atlético Mineiro -, com cinco, apenas um a mais que a dupla. Veja quem são os principais cabeceadores do Brasileiro 2020:

Dados do Sofascore

1º – Thiago Galhardo – Internacional – 4 gols

Renato Kayzer – Atlético-GO/Athletico – 4 gols

3º – Madson – Santos – 3 gols

4º – Luciano – Grêmio/São Paulo – 2 gols

Danilo Avelar – Corinthians – 2 gols

Jô – Corinthians – 2 gols

Cléber – Ceará – 2 gols

Saldanha – Bahia – 2 gols

Seleção Brasileira

Firmino é titular absoluto no Liverpool de Jürgen Klopp e começou bem também as Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. Na sexta (9), a Seleção Brasileira venceu a Bolívia por 5 a 0 com dois gols do camisa 20.

“Criamos muitas chances, isso é incrível, fruto do trabalho, é o que a gente espera da Seleção, criar chances, fazer gols e vencer a partida”.

Comedido nas palavras, Firmino concedeu entrevista coletiva virtual na tarde deste sábado (10) e comparou os dois treinadores com quem tem convivido no clube e na Seleção.

“São dois incríveis treinadores, que tenho orgulho de trabalhar, de viver, os dois são incríveis, são muito parecidos nas formas de trabalhar, os conceitos dos dois, esse perde, pressiona, de ensinar a gente a melhorar a cada dia e conseguir dar o melhor”.

A Seleção Brasileira vai trabalhar pelos próximos três dias no CT Joaquim Grava, do Corinthians, até viajar para o Peru. Na próxima terça (13), em Lima, o Brasil vai encarar os donos da casa pela segunda rodada das Eliminatórias.

O jogador também disse que “essa situação de perde, recupera, é uma coisa que o Tite pede, a gente vem treinando bastante, ele cobra bastante da gente e vem dando certo, temos de continuar fazendo isso”.

E as conversas com flamenguistas sobre o Mundial? “Não, a gente não chegou a comentar, não. Foi um dia feliz para o Liverpool, fomos campeões, um orgulho, mas a gente não chegou a comentar”.

