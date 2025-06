Política O candidato de Alexandre de Moraes na disputa por vaga do Tribunal Superior Eleitoral

26 de junho de 2025

O Tribunal é formado por 11 magistrados. Todos eles são próximos de Moraes, em maior ou menor grau. (Foto: Rosinei Coutinho/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes já deixou claro para integrantes do governo Lula qual o candidato de sua preferência na disputa por uma das duas vagas em aberto no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Segundo informações da coluna de Malu Gaspar, no jornal O Globo, Moraes sinalizou que é a favor da recondução ao cargo do ministro Floriano de Azevedo Marques, de quem é amigo pessoal há décadas.

“O apoio do ministro Moraes certamente é um ativo importante para a candidatura de Floriano”, diz um integrante da administração petista ouvido reservadamente pelo blog. No Palácio do Planalto, a expectativa é a de que a escolha seja oficializada na semana que vem.

Em 28 de maio, o plenário do Supremo aprovou duas listas tríplices para o TSE que foram encaminhadas ao Palácio do Planalto: uma apenas com juristas homens, e outra exclusivamente feminina. Lula não tem prazo para decidir, e suas indicações não passam por sabatina no Senado Federal.

Os escolhidos vão atuar no tribunal pelos próximos dois anos, o que inclui as eleições presidenciais de 2026.

Na lista masculina estão dois advogados que atuaram no TSE até o fim do mês passado e podem, em tese, ser reconduzidos ao cargo – Azevedo Marques e Ramos Tavares – e o conselheiro do Cade José Levi Mello, que atuou como secretário-geral do TSE na época em que o tribunal foi presidido pelo ministro Alexandre de Moraes.

O Tribunal é formado por 11 magistrados. Todos eles são próximos de Moraes, em maior ou menor grau. Mesmo tendo se despedido do TSE há um ano, o ministro tenta manter influência na Corte Eleitoral.

Na prática, a lista cria uma espécie de “confronto direto” entre Ramos Tavares e Azevedo Marques – obrigando Lula a escolher entre dois ex-ministros do TSE, ou buscar uma terceira via com Levi, o que é considerado improvável.

“É uma escolha de Sofia, em que colocaram um ministro contra o outro. Mas o André Ramos Tavares deve ser rifado”, afirma outro integrante do governo Lula ouvido pelo blog.

Conexões

Professor de direito da USP, Floriano de Azevedo chegou ao TSE sob as bênçãos de Moraes. Há dois anos, as indicações de Azevedo e Ramos Tavares foram vistas como uma forma de Moraes manter a influência no tribunal, mesmo após deixar o TSE, em junho do ano passado.

Azevedo chegou ao TSE sem ter atuado anteriormente como ministro substituto, o que não é comum. Hoje, é criticado reservadamente por integrantes do tribunal e por auxiliares de Lula pelo “tom professoral” nas sessões e a sua conduta da ação contra o senador Jorge Seif (PL-SC), integrante da tropa de choque bolsonarista na Casa.

Ele trocou de voto duas vezes no caso. O primeiro entendimento, pela condenação de Seif, foi distribuído por e-mail aos demais gabinetes na véspera do início do julgamento, em 4 de abril do ano passado.

Depois, em 30 de abril, ele escreveu um voto pela absolvição e compartilhou com os outros ministros num envelope lacrado, em papel impresso, ao longo de 30 de abril, para impedir vazamentos.

Julgamentos

Os próximos escolhidos de Lula vão atuar durante as eleições presidenciais de 2026 e devem participar de julgamentos de processos que podem levar à cassação e à inelegibilidade dos governadores como Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro, e de Roraima, Antonio Denarium (PP).

Entre os casos que podem passar pela análise dos novos ministros estão os de bolsonaristas como o senador Jorge Seif (PL-SC) e três filhos do ex-presidente: Flávio Bolsonaro (PL-RJ), também senador, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), investigados por fazerem parte de um suposto “ecossistema de desinformação”. (Com informações do jornal O Globo)

