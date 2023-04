Esporte O caso do jogador Daniel Alves: 26 horas de gravação de câmeras de boate serão analisadas

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2023

No último dia 17 de abril, Daniel Alves apresentou o quarto depoimento diferente sobre o caso. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Ainda na expectativa de receber liberdade condicional, Daniel Alves agora espera o resultado de uma análise de imagens captadas por câmeras de segurança que será feita pelos juízes espanhóis. Os magistrados assistirão a uma gravação de 26 horas da boate Sutton, onde o brasileiro teria estuprado uma jovem em uma festa no final do ano passado.

Para argumentar a favor da liberdade de Daniel, os advogados do brasileiro enviaram à Justiça um relatório com mais de 200 páginas. A imprensa espanhola informou que a defesa do jogador também adotou como estratégia para justificar a libertação do atleta a presença da sua família na Espanha.

No último dia 17 de abril, Daniel Alves apresentou o quarto depoimento diferente sobre o caso, no qual reforçou a versão de que a relação sexual ocorrida na boate Sutton foi consentida.

Sem liberdade

Após pedido da defesa de Daniel Alves, encabeçada pelo advogado Cristóbal Martell, para que o jogador brasileiro responda o processo de agressão sexual em liberdade, o Ministério Público de Barcelona pediu pela manutenção de sua prisão preventiva. De acordo com o órgão, há risco de fuga do atleta da Espanha, caso ele deixa a prisão, onde está desde 20 de janeiro. A informação é do jornal espanhol La Vanguardia.

Segundo fontes do Ministério Público, a promotora do caso apresentou um relatório ao Tribunal de Instrução nº 15 de Barcelona nesta semana, no qual afirma que as circunstâncias não mudaram em relação a 20 de janeiro, quando o jogador foi preso após ser identificado. O risco de fuga da Espanha foi um dos principais motivos para que o brasileiro tivesse a sua prisão decretada. Desde então, Daniel é mantido no presídio. Foi lá que ele recebeu a visita da mulher Joana Sanz e o aviso, dado por ela, do rompimento da relação de oito anos.

Relembre

Daniel Alves está preso preventivamente na Espanha desde o dia 20 de janeiro. O jogador teria agredido sexualmente uma mulher de 23 anos em uma festa no dia 30 de dezembro do ano passado. A Justiça espanhola ordenou a prisão do atleta depois de ouvir depoimentos contraditórios do brasileiro.

Inicialmente, Daniel Alves foi preso no Centro Penitenciário Brians I, mas foi transferido para o Brians II três dias depois da detenção. A cadeia fica localizada no município Sant Esteve Sesrovires, a 40 km de Barcelona.

