Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2024

Filhos disputam herança de Zagallo. (Foto: Divulgação)

Cerca de R$ 13 milhões. Este é o valor aproximado dos imóveis deixados por Zagallo como herança. Coincidência ou não, o número era o preferido do ex-técnico da seleção de futebol e campeão da Copa de 1970, mas se tornou objeto de disputa entre seus quatro filhos. E a crise familiar não vem de agora.

O espólio de Zagallo já era tema recorrente antes mesmo de sua morte, em 5 de janeiro deste ano. E o imbróglio, que se tornou público, entre os irmãos começou há pelo menos oito anos. Em 2016, Paulo Jorge, Maria Cristina e Maria Emília tentaram interditar o pai, porque acreditaram que ele não seria capaz de administrar seus bens. Apenas o caçula, Mario César, foi contra e passou ele próprio a cuidar do pai e de seus interesses.

“Eles alegavam que Zagallo não poderia gerir o próprio patrimônio porque estava com problemas de saúde e já havia uma questão com o testamento da mãe, que deixou tudo para o viúvo e não para os filhos. Só que ele sempre foi lúcido”, conta uma fonte, amiga do “Velho Lobo”, como era chamado.

Constam em nome de Zagallo a casa em que morava num condomínio de luxo da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, onde viveu até morrer, que vale cerca de R$ 6 milhões; dois apartamentos no mesmo bairro, um no condomínio Blue, de aproximadamente R$ 2 milhões, e outro no Atlântico Sul, de frente para o mar, que estaria valendo em torno de R$ 4 milhões. Ainda aparece no nome do professor um imóvel em Angra dos Reis, de quase R$ 1 milhão. A casa de Teresópolis, na Granja Comary, foi posta à venda em 2017.

O técnico tetracampeão deixou para os quatro filhos metade de sua herança e a outra metade apenas para o caçula. Ou seja, Mario César possui 50% de tudo mais os 12,5% que couberam a cada um. O trio que ficou com a menor parte tenta agora anular o documento, alegando que o irmão caçula manipulou o pai em seu benefício. Os três irmãos dizem que foram impedidos por Mário de conviver com Zagallo.

Mario César nega a acusação. “Eles (irmãos) estão querendo aparecer após sete anos. Fui eu quem cuidou do meu pai esse tempo todo. Tem um documento assinado pelo meu pai dizendo que não queria a visita deles nas internações”, disse ele em entrevista.

Em alguns registros postados pela equipe de Zagallo, que criou um perfil na rede social em novembro de 2020, é possível ver apenas o caçula, sua mulher e os dois netos do “Velho Lobo” reunidos em ocasiões como seu aniversário e festas, como o réveillon de 2023.

Segundo fontes, Zagallo quis cortar relações com os três filhos mais velhos depois que eles moveram um processo para anular o inventário da mãe. Na época, eles acusaram o técnico de omitir a existência do testamento, lavrado em 1984. A Justiça negou o pedido.

