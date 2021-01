Rio Grande do Sul O Centro Estadual de Treinamento Esportivo no Bairro Menino Deus em Porto Alegre reabre para caminhadas nesta segunda

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2021

Cete está localizado no bairro Menino Deus, na capital. (Foto: Divulgação / Sel / Arquivo)

A Secretaria do Esporte e Lazer (Sel) reabre, em caráter experimental, nesta segunda-feira, o Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), localizado no bairro Menino Deus, em Porto Alegre.

Fechado desde março de 2020 devido à pandemia, o espaço voltará a funcionar em dois horários: das 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, mas apenas para caminhadas e corridas ao ar livre.

Há novas regras para o uso. Será permitida a permanência de até uma hora por pessoa e haverá o limite de 100 pessoas nas pistas. Também haverá profissionais para monitorar as pistas de caminhada e oferecer orientações sobre os protocolos de distanciamento.

Entre as medidas de prevenção, estão o uso obrigatório de máscaras e o distanciamento social. Na entrada, funcionários do Cete vão verificar a temperatura dos usuários e oferecerão álcool gel para higiene de mãos. Quem marcar acima de 37,4°C, será orientado, com base nos protocolos das autoridades sanitárias, a procurar auxílio médico.

A Sel também orienta que todos levem suas próprios garrafas d’água, já que os bebedouros estão desativados por conta da pandemia. A prática de esportes coletivos, uso de quadras externas, ginásios, vestiários, estacionamento, assim como aglomerações, continuam proibidos.

Segundo o secretário Francisco Vargas, haverá faixas, banners e cartazes informativos sobre a Covid-19 e medidas de prevenção para o melhor funcionamento do espaço.

“Nossa equipe técnica trabalha arduamente para essa retomada. Sabemos da importância da atividade física e do esporte na vida das pessoas, mas também precisamos ser cautelosos, pois estamos passando por um momento bastante delicado no qual a preservação da vida é o mais importante”, acrescenta o titular da Sel. A estimativa é que, em média, 400 pessoas por dia voltem a frequentar os espaços. Esse número corresponde a 15% dos usuários antes da pandemia.

Melhorias no Centro Administrativo

Considerado um dos prédios mais icônicos de Porto Alegre, com traços inspirados na arquitetura moderna presentes na concepção de Brasília, o Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff) recebe uma série de melhorias na circulação, acessibilidade e bem-estar, que beneficiarão servidores e cidadãos.

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), tem realizado mudanças em todos os espaços do prédio, desde a pintura interna dos andares, sinalização e identificação dos departamentos de cada secretaria e entradas principais, renovação das placas de trânsito e iluminação externa.

“As melhorias começaram ainda na gestão da secretária Leany Lemos, com projetos voltados para a acessibilidade, e integram um amplo projeto para a modernização do Centro Administrativo.

Nossos esforços congregam no sentido de transformar o Caff em um prédio público sustentável, bem sinalizado, de inclusão, em que os servidores e os cidadãos que buscam pelos serviços públicos se sintam acolhidos”, afirma o secretário da SPGG, Claudio Gastal.

