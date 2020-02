Notícias O Comando Rodoviário da Brigada Militar registrou no carnaval mais de 8 mil infrações por excesso de velocidade nas estradas estaduais gaúchas

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

Fiscalização totalizou mais de 20 mil abordagens de veículos durante seis dias. (Foto: Divulgação/CRBM)

Durante o feriadão de carnaval (21 a 26 de fevereiro), o CRBM (Comando Rodoviário da Brigada Militar) registrou 8.231 infrações de trânsito por excesso de velocidade nas estradas estaduais do Rio Grande do Sul. De acordo com um balanço divulgado pela corporação nessa sexta-feira, a fiscalização totalizou mais de 20 mil abordagens de veículos no período.

O combate à embriaguez ao volante foi um dos trabalhos reforçados pelos policiais em barreiras ao longo dos seis dias de operação. Mesmo assim, 56 motoristas foram autuados por esse tipo de violação da lei – oito desses condutores receberam voz-de-prisão – e outros 82 se recusaram a passar pelo teste do “bafômetro”.

Já no que se refere aos acidentes de trânsito com lesões corporais, foram 59 ocorrências. Em outros quatro casos houve morte, resultando em mais nove vidas perdidas dessa forma – incluindo os seis óbitos resultantes da colisão entre um automóvel e uma caminhonete na RSC-287, em Taquari (Vale do Taquari), no final da tarde de segunda-feira, por volta das 17h.

Ao todo, foram recolhidas 135 CNHs (Carteiras Nacionais de Habilitação), removidos 221 veículos e recuperados outros três que eram alvos de notificação por furto ou roubo. Houve, ainda, o registro de 13 ocorrências relacionadas a apreensões de drogas, complementou o relatório publicado nessa sexta-feira.

Movimento intenso

No período carnavalesco, ao menos 355 mil veículos trafegaram pelas rodovias estaduais em direção ao Litoral Norte e retornaram para suas residências até a Quarta-Feira de Cinzas. “Ao longo desses seis dias, o Comando Rodoviário intensificou a fiscalização e ampliou a presença policial em pontos e horários sensíveis”, frisou a Brigada Militar.

(Marcello Campos)

