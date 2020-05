Esporte O contrato de Messi no Barcelona termina na próxima temporada e o argentino pode sair a qualquer momento e sem custos devido a uma cláusula no atual acordo

26 de Maio de 2020

Dentro do clube não há dúvidas de que o craque siga vestindo a camisa 10.

O contrato de Lionel Messi no Barcelona termina na próxima temporada e o argentino pode sair a qualquer momento e sem custos devido a uma cláusula no atual acordo. No entanto, apesar do prazo para uma saída não ter expirado, o “Mundo Deportivo” afirma que dentro do clube não há dúvidas de que o craque siga vestindo a camisa blaugrana na próxima temporada.

Durante o período de isolamento, o camisa 10 sempre esteve em contato e mantendo um bom relacionamento com dirigentes. O melhor jogador do mundo foi o principal responsável por negociar uma redução salarial do elenco com o objetivo de ajudar o clube que estava passando por dificuldades financeira por conta da crise provocada pela Covid-19.

Neste momento, Messi também está satisfeito com a possibilidade da chegada do compatriota Lautaro Martínez, atacante da Inter de Milão, mas pedido como reforço por “La Pulga”. Dessa forma, a estrela da franquia pensa em ganhar títulos com a camisa do Barça, não fez menção a uma saída e deve seguir liderando a equipe em campo por mais um ano.

Mil gols

Com o Campeonato Espanhol prestes a retornar, Lionel Messi terá a oportunidade de alcançar uma marca inédita no futebol, ao menos na era moderna em que há estatísticas suficientes para fazer comparativos. Ele está a 14 lances de bater mil participações em gols.

A informação do jornal “Mundo Deportivo” desta terça-feira (26).

De acordo com a publicação, que considera os gols e as assistências dadas pelo argentino em jogos oficiais, Messi tem um “cartel” de 697 gols anotados por Barcelona/Argentina e 289 assistências na soma por essas equipes.

Ou seja, La Pulga totaliza 986 participações em gols na carreira como profissional (base não foi inclusa). O mais próximo dele é Cristiano Ronaldo, da Juventus, com 956 participações em gols (725 tentos e 231 assistências, entre clubes e seleção de Portugal).

Perfil no Instagam

Uma atitude inusitada de Lionel Messi movimentou as redes sociais na segunda-feira (25). Com mais de 40 milhões de seguidores, o argentino excluiu sua conta no Instagram sem qualquer explicação. Minutos depois, a conta voltou ao ar.

Ao acessar o perfil do jogador, a rede social informava que a conta de usuário não existe. Messi não se manifestou sobre o assunto.

Com o acontecimento, fãs do camisa 10 do Barcelona e da seleção argentina começaram a brincar sobre a exclusão de sua conta, especulando que seria uma peripécia do pequeno Mateo, filho mais novo do atleta.

