Rio Grande do Sul O coronavírus já infectou mais de 250 mil gaúchos, com 5.844 óbitos. Casos fatais mais recentes incluem um bebê e uma idosa de 102 anos

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2020

Pacientes com idade a partir de 60 anos ainda predominam entre os casos fatais da Covid. (Foto: EBC)

O balanço diário desta terça-feira (3) acrescentou 712 testes positivos de coronavírus à estatística oficial da pandemia no Rio Grande do Sul, além de 40 novos óbitos. De acordo com a SES (Secretaria Estadual da Saúde), em quase oito meses o total de casos confirmados é de 250.064, com 5.844 desfechos fatais. Já o contingente gaúcho de recuperados soma 234.604 (94%).

A atualização estatística chama a atenção pelo contraste entre as idades do paciente mais novo e mais velho na lista de mortos mais recentes pela Covid no Estado. Trata-se de uma menina de 2 anos de idade, moradora da cidade de Alvorada (Região Metropolitana de Porto Alegre), e de uma anciã de 102 anos, de Santa Maria (Região Central).

Confira a seguir a relação resumida por município de residência, gênero (feminino ou masculino) e idade. Cabe ressaltar que, desde a semana passada, a pandemia atinge todas as 497 cidades do Rio Grande do Sul e que os idosos predominam entre os falecimentos.

– Alvorada (homem, 74 anos);

– Alvorada (mulher, 72 anos);

– Alvorada (mulher, 29 anos);

– Alvorada (menina, 2 anos);

– Alvorada (mulher, 73 anos);

– Caçapava do Sul (homem, 69 anos);

– Caçapava do Sul (homem, 53 anos);

– Cachoeirinha (homem, 54 anos);

– Caxias do Sul (homem, 84 anos);

– Caxias do Sul (homem, 92 anos);

– Cerro Largo (homem, 76 anos);

– Chiapetta (homem, 91 anos);

– Entre-Ijuís (homem, 66 anos);

– Esteio (homem, 69 anos);

– Ijuí (homem, 75 anos);

– Ijuí (homem, 54 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 69 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 92 anos);

– Passo Fundo (homem, 73 anos);

– Paverama (homem, 78 anos);

– Porto Alegre (homem, 74 anos);

– Porto Alegre (homem, 79 anos);

– Porto Alegre (homem, 85 anos);

– Porto Alegre (mulher, 85 anos);

– Porto Alegre (homem, 86 anos);

– Porto Alegre (mulher, 85 anos);

– Porto Alegre (homem, 85 anos);

– Porto Alegre (homem, 84 anos);

– Porto Alegre (homem, 38 anos);

– Restinga Seca (homem, 71 anos);

– Santa Maria (mulher, 102 anos);

– Santo Ângelo (homem, 84 anos);

– Santo Augusto (homem, 70 anos);

– São Sebastião do Caí (homem, 58 anos);

– São Sebastião do Caí (mulher, 85 anos);

– Tramandaí (homem, 82 anos);

– Venâncio Aires (mulher, 69 anos);

– Viamão (mulher, 77 anos);

– Vila Flores (homem, 56 anos);

– Xangri-lá (mulher, 50 anos).

Porto Alegre

Ocupando o topo da tabela da pandemia no Rio Grande do Sul, Porto Alegre acumula 41.339 casos de coronavírus e 1.297 mortes causadas pela doença.

Nesta terça-feira, a prefeitura da capital gaúcha divulgou mais um boletim semanal do boletim com dados do monitoramento da Covid nas escolas. Ao menos 262 instituições de ensino preencheram o formulário, que abrange testes em 209 funcionários, 177 alunos e 135 professores.

Ao todo, 341 testes tiveram resultado negativo, ao passo que 30 deram positivo: 16 professores, oito alunos e sete funcionários. Outros 85 casos permanecem sob investigação, ao passo que as recusas de coleta totalizaram 65 indivíduos. Nesses casos, em que a escola não tem autorização formal dos responsáveis para o procedimento no local, a coleta pode ser feita em qualquer posto da rede municipal ou então o aluno fica afastado por dez dias.

O boletim mostra ainda que 10.479 alunos, 2.214 professores e 2.605 funcionários estão em atividades presenciais. A proporção de casos confirmados sobre o total de pessoas em atividades presenciais é de 0,72% professores, 0,27% funcionários e 0,09% alunos.

(Marcello Campos)

