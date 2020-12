Rio Grande do Sul O coronavírus já infectou quase 432 mil gaúchos. Mortes por Covid no Estado se aproximam de 8.500

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2020

Boletim deste domingo menciona 16.237 casos da doença em andamento. (Foto: EBC)

Divulgado no final da tarde deste domingo (27), o mais recente boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual da Saúde) acrescentou 827 novos testes positivos e mais 40 mortes à estatística do coronavírus no Rio Grande do Sul. A atualização elevou para 431.603 o contingente de infectados gaúchos desde março, com 8.492 óbitos.

Descontando-se os falecidos por Covid (2%) e os 406.821 (94%) já recuperados, o Estado tem no momento 16.237 (4%) casos em andamento, envolvendo sintomáticos ou não. Cabe reiterar que a pandemia já atinge desde outubro todos os 497 municípios gaúchos.

Confira, a seguir, a lista de perdas humanas mais recentes para o coronavírus no Rio Grande do Sul, ordenadas por município de residência da vítima e que também mencionam o gênero (feminino ou masculino) e as idades:

– Carazinho (mulher, 72 anos);

– Carazinho (mulher, 79 anos);

– Carazinho (mulher, 79 anos);

– Cruz Alta (homem, 75 anos);

– Cruz Alta (homem, 69 anos);

– Derrubadas (homem, 74 anos);

– Imigrante (homem, 59 anos);

– Muçum (mulher, 60 anos);

– Passo Fundo (homem, 58 anos);

– Pelotas (mulher, 76 anos);

– Pelotas (homem, 97 anos);

– Pelotas (homem, 56 anos);

– Pelotas (mulher, 64 anos);

– Pelotas (homem, 72 anos);

– Porto Alegre (mulher, 85 anos);

– Porto Alegre (homem, 75 anos);

– Porto Alegre (homem, 71 anos);

– Porto Alegre (homem, 70 anos);

– Porto Alegre (mulher, 81 anos);

– Porto Alegre (homem, 64 anos);

– Porto Alegre (mulher, 86 anos);

– Porto Alegre (mulher, 51 anos);

– Porto Alegre (homem, 69 anos);

– Porto Alegre (homem, 40 anos);

– Porto Alegre (mulher, 65 anos);

– Rio Grande (homem, 70 anos);

– Ronda Alta (mulher, 85 anos);

– São Gabriel (mulher, 62 anos);

– São Gabriel (homem, 80 anos);

– São Gabriel (homem, 74 anos);

– São Gabriel (homem, 86 anos);

– São Lourenço do Sul (mulher, 75 anos);

– Sapiranga (homem, 59 anos);

– Sapiranga (mulher, 72 anos);

– Sapiranga (mulher, 67 anos);

– Sapiranga (mulher, 58 anos);

– Sério (homem, 85 anos);

– Vacaria (mulher, 69 anos);

– Viamão (mulher, 66 anos);

– Viamão (mulher, 63 anos).

Ranking

Porto Alegre está no topo do ranking gaúcho da pandemia, com 67.960 testes positivos e 1.804 desfechos fatais por Covid. Em contingente de infectados, Caxias do Sul (Serra Gaúcha) aparece em segundo lugar, com 19.438 indivíduos, ao passo que Canoas (Região Metropolitana) é a vice-líder em óbitos para a doença, com 443 vítimas.

Em âmbito nacional, o Rio Grande do Sul é o quinto Estado com maior número de casos de coronavírus, atrás de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Santa Catarina. Já pelo critério de perdas humanas, ocupa a sétima colocação, em uma lista encabeçada por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Pernambuco e Bahia.

(Marcello Campos)

