Geral O deputado federal gaúcho Giovani Cherini quer apresentar na COP-30 a “farsa” das emergências climáticas

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











A proposta de Cherini, protocolada pouco antes da grave crise climática no Rio Grande do Sul, recebeu apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). (Foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O deputado federal Giovani Cherini (PL-RS), com o apoio da bancada ruralista, está promovendo a criação de uma subcomissão na Câmara dos Deputados para desafiar o consenso científico sobre o aquecimento global. Cherini pretende levar essa proposta à COP-30, que será realizada em Belém (PA), em 2025, para expor o que chama de “farsa” das emergências climáticas.

A proposta de Cherini, protocolada pouco antes da grave crise climática no Rio Grande do Sul, recebeu apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). Mesmo com a tragédia no Estado, a subcomissão foi aprovada e deverá debater os impactos das mudanças climáticas na agricultura.

Cherini defende que o aquecimento global é um fenômeno exagerado por interesses políticos e econômicos que visam prejudicar a agropecuária brasileira. Ele questiona o papel das atividades humanas nas mudanças climáticas, propondo que essas sejam abordadas sob uma nova perspectiva na COP-30.

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) emitiu um comunicado reconhecendo o aquecimento global como uma realidade científica, mas continua apoiando a criação da subcomissão liderada pelo deputado. As informações são do portal de notícias Terra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/o-deputado-federal-gaucho-giovani-cherini-quer-apresentar-na-cop-30-a-farsa-das-emergencias-climaticas/

O deputado federal gaúcho Giovani Cherini quer apresentar na COP-30 a “farsa” das emergências climáticas

2024-08-10