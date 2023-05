Mundo O desconhecido parentesco entre Charles III e a família real brasileira

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2023

Herdeiros da família imperial brasileira são primos de sexto grau do rei Charles III. (Foto: Casa Imperial do Brasil e Getty Images)

Um laço familiar pouco conhecido une a família imperial brasileira, os Orleans e Bragança, à coroa britânica. De acordo com a descrição da Casa Imperial Brasileira feita à BBC News Brasil, os atuais herdeiros da Família Imperial brasileira são primos distantes do Rei Charles III.

O Príncipe Dom Luiz de Orleans e Bragança, Chefe da Casa Imperial do Brasil, e o Rei Charles III, são primos em sexto grau, partilhando o Duque Franz de Saxe-Coburgo-Saalfeld (1750-1806) e sua segunda esposa, a Condessa Augusta Reuss de Ebersdorf (1757-1831), como ancestrais comuns mais recentes.

“Eram avós da Rainha Vitória e bisavós maternos do Príncipe Conde d’Eu, esposo da nossa Princesa Isabel, a Redentora, por sua vez meus bisavós”, descreve Dom Bertrand de Orleans e Bragança, primeiro na linha de sucessão ao extinto trono brasileiro.

Dom Bertrand de Orleans e Bragança disse à BBC News Brasil que não foi convidado para a coroação do rei Charles III e da rainha-consorte, Camilla.

Fora da coroação

“A família real britânica convida, por tradição, apenas as famílias reais reinantes ou parentes muito próximos, como o rei Constantino (Constatino II, último rei da Grécia, morto em janeiro deste ano). Somos primos de sétimo e oitavo graus. O bisavô do Conde D’Eu (marido da Princesa Isabel) é avô da rainha Vitória. Por isso, não fomos convidados. Se fossem convidar todos os parentes de sétimo e oitavo graus, não haveria abadia para tanta gente. Mas temos ótimas relações.”

“Quando a (falecida) rainha Elizabeth esteve aqui (no Brasil), papai e mamãe foram convidados para encontrá-la para o banquete então oferecido, recebendo dela afável atenção. Na mesma viagem meu irmão D. Eudes, tenente da Marinha de Guerra do Brasil, foi o oficial de ligação a bordo do iate real Britannia, que trouxe do Recife ao Rio de Janeiro o casal real.”

Ele disse que, apesar de não ter sido convidado, assistirá à cerimônia de coroação que, em sua opinião, reflete “o encantamento com a monarquia”, assim como assistiu ao funeral da rainha Elizabeth II. “Passei o dia inteiro em frente à TV. ”

A coroação do Rei Charles III virou um dos assuntos mais comentados na web na manhã deste sábado.

