Grêmio O desempenho do Grêmio no Brasileirão até aqui: da expectativa à frustração

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Desde o início da temporada, o desempenho gremista tem ficado aquém do esperado Foto: Lucas Uebel/Grêmio Desde o início da temporada, o desempenho gremista tem ficado aquém do esperado. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio iniciou a temporada de 2025 cercado de expectativas. Com um valor de mercado estimado em 92,6 milhões de euros e um elenco considerado um dos mais caros e qualificados do futebol brasileiro – incluindo 12 jogadores estrangeiros –, o objetivo era claro: disputar o título do Campeonato Brasileiro e garantir uma vaga na Copa Libertadores.

No comando técnico, o experiente Mano Menezes, de 63 anos, assumiu o time no dia 24 de abril de 2025. O treinador carrega no currículo passagens por grandes clubes, como Corinthians, Cruzeiro, Flamengo e Internacional, além da Seleção Brasileira. No entanto, toda essa bagagem ainda não se traduziu em resultados positivos dentro de campo. Para conseguir melhores resultados em apostas em jogos do Brasileirão e muito mais, acompanhe e compare odds de futebol.

Desempenho abaixo das expectativas

Desde o início da temporada, o desempenho gremista tem ficado aquém do esperado. A equipe não conquistou o título estadual, não conseguiu vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana e ocupa atualmente a parte inferior da tabela do Brasileirão. A realidade é dura: o Grêmio luta para se manter fora da zona de rebaixamento, algo impensável para um elenco desse nível no início do ano.

Um dos principais problemas está no sistema defensivo, que vem sofrendo muitos gols e comprometendo os resultados. Prova disso é o saldo negativo de -8 gols no campeonato, um indicativo claro da dificuldade em se impor defensivamente.

Jogando em casa, o rendimento tem sido relativamente melhor, mas longe de ser suficiente para compensar as falhas. Algumas derrotas em seus domínios, como a sofrida contra o Sport – que conquistou a sua primeira vitória na competição justamente diante do Grêmio -, aumentaram a pressão sobre o elenco e o treinador.

O calcanhar de Aquiles: jogos fora de casa

O maior problema do Tricolor Gaúcho está no desempenho como visitante. Até aqui, a equipe somou apenas uma vitória longe de seus torcedores, contra o rival Juventude. Esse aproveitamento coloca o Grêmio entre os piores visitantes do campeonato.

O estilo mais conservador de Mano Menezes não tem funcionado, e a dificuldade em conquistar pontos fora da Arena tem comprometido seriamente a campanha. Se essa postura não mudar, as chances de rebaixamento se tornam cada vez mais reais.

Eliminação precoce e mais frustrações

A decepção gremista não se limita ao Brasileirão. Na Copa do Brasil, o time foi eliminado de forma surpreendente pelo CSA. Depois de perder o jogo de ida fora de casa, o Grêmio não conseguiu reverter a situação na Arena, empatando sem gols e dando adeus à competição.

Um alerta para o futuro

O Grêmio vive um 2025 marcado por frustrações e baixo desempenho, mesmo contando com um dos elencos mais caros e técnicos do país. A defesa vulnerável, o saldo negativo e o baixo rendimento como visitante aumentam o temor da torcida, que começou o ano sonhando com títulos e vaga na Libertadores, mas agora convive com o risco de rebaixamento.

Para evitar um desfecho trágico, será necessário um ajuste imediato: melhorar o rendimento fora de casa, corrigir urgentemente as falhas defensivas, aumentar a intensidade ofensiva e transformar a Arena Grêmio em um verdadeiro caldeirão. O campeonato ainda oferece tempo para reação, mas, se a postura não mudar, o Tricolor corre sério risco de encerrar o ano com um dos capítulos mais amargos de sua história recente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/o-desempenho-do-gremio-no-brasileirao-ate-aqui-da-expectativa-a-frustracao/

O desempenho do Grêmio no Brasileirão até aqui: da expectativa à frustração

2025-08-14