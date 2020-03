Notícias O Detran gaúcho alerta sobre um novo golpe envolvendo a promessa de versão facilitada da carteira de motorista

Por Redação O Sul | 9 de março de 2020

Estelionatários usam a CNH como isca para receber dinheiro por documento que não é entregue. (Foto: Divulgação/Detran-RS)

Os motoristas gaúchos devem estar atentos para a ocorrência de um novo golpe envolvendo a emissão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação): indivíduos que se identificam como profissionais de CFCs (Centros de Formação de Condutores) oferecem na internet a venda da habilitação sem a necessidade das principais etapas legais exigidas por lei, ou seja, aulas e exames. E o documento, é claro, jamais é entregue.

Responsável pelo alerta, o Detran-RS (Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul) explica que, nessa forma de estelionato, os criminosos cobram um “sinal” (valor de entrada) para a emissão de documento, oferecendo como prova uma imagem que simula o site da própria autarquia, onde aparece o documento em fase de expedição.

O Detran garante que os responsáveis pelo crime não são ligados a CFC credenciados (antigamente denominados “autoescolas”), mas simplesmente golpistas que utilizam a promessa da CNH mais fácil como “isca” para atrair incautos e obter o pagamento da entrada, sem entregar o documento prometido.

Investigação

Após o encaminhamento de diversos relatos, o fato foi constatado pela Corregedoria do Detran no Rio Grande do Sul e agora está sob os cuidados de investigadores da DRCI (Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos), que integra o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) da Polícia Civil.

De acordo com o diretor-geral do órgão, Enio Bacci, até agora não foram flagrados documentos falsos em qualquer blitz realizada na história recente do Rio Grande do Sul. “Isso demonstra que o nosso processo é seguro”, acrescenta. “Tudo foi construído de forma compartimentada, exigindo a participação de diversos responsáveis para concluir o processo de habilitação, o que dificulta a prática de irregularidades.”

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notícias

Deixe seu comentário