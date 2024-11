Geral O dia em que Bolsonaro celebrou uma conquista de Guilherme Boulos

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2024

Guilherme Boulos foi tratado por Jair Bolsonaro e seu grupo como um dos principais adversários nas eleições municipais.(Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados e Natanael Alves/PL)

Tratado por Jair Bolsonaro e seu grupo como um dos principais adversários nas eleições municipais, Guilherme Boulos (Psol-SP) teve uma de suas conquistas celebrada pelo ex-presidente, há poucas semanas.

O fato ocorreu no início de outubro, no dia em que o candidato à prefeitura de São Paulo venceu Pablo Marçal (PRTB) e foi para o segundo turno na eleição de São Paulo contra o prefeito Ricardo Nunes (MDB). Na disputa apertadíssima, Bolsonaro mostrou mais que alívio quando viu o deputado de esquerda ficar com segundo lugar.

O capitão reformado celebrou efusivamente, a portas fechadas, a vitória momentânea de Boulos. Mais do que isso, em outra ocasião, ele externou, para um grupo e aliados próximos, a torcida pelo candidato de esquerda contra Marçal.

O motivo era claro para o entorno do ex-presidente. Bolsonaro via sua base nas redes sociais mais ameaçada do que nunca com a ascensão do ex-coach e avaliava que uma vitória de Marçal poderia minar sua liderança.

Durante a campanha em São Paulo, o ex-presidente, que apoiava Ricardo Nunes, evitou apoiar abertamente o prefeito, mesmo tendo indicado o vice de sua chapa. Bolsonaro até ensaiou um embate com Marçal, mas, depois de sofrer pressões inesperadas nas suas redes, recuou e manteve um pé em cada canoa, até a reta final do pleito.

Pablo Marçal

Em outra frente, o ex-presidente Jair Bolsonaro está proibido pelo Supremo Tribunal Federal de manter contato com o presidente do PL, Valdermar Costa Neto, em função das investigações em torno de um grupo que teria tentado uma ruptura institucional no país. Os dois se mantiveram distantes fisicamente, o que também serviu para testar a fidelidade política durante as eleições municipais.

Prova disso foi a tentativa do partido de Pablo Marçal, o PRTB, de atrair Bolsonaro. O ex-presidente foi convidado para ocupar um posto de direção na legenda, mas recusou. No início do ano, ele teve duas reuniões com a cúpula do PRTB em São Paulo, mas, ao ser sondado sobre a possibilidade, justificou que tinha compromisso com o PL.

Participaram dessas reuniões de aproximação a advogada do ex-presidente, Karina Kufa, o então presidente do PRTB em São Paulo, Joaquim Pereira de Paulo Neto, e a então consultora jurídica do partido, a advogada Patrícia Reitter.

Bolsonaro recusou o convite e reforçou o compromisso com o PL. Karina confirma que Bolsonaro recebeu o convite do presidente nacional do PRTB, Leonardo Avalanche.

“Avalanche ofereceu o partido e Bolsonaro agradeceu, dizendo que não poderia sair do PL porque o Valdemar teria recebido ele muito bem”, informou Karina.

Patrícia Reitter, que também participou de uma das reuniões do PRTB com Bolsonaro, diz que as negociações chegaram a avançar em um determinado instante. “A gente estruturou uma equipe de tecnologia, que criou um aplicativo para monitorar o partido no Brasil todo e elaboramos um projeto para o Bolsonaro, no qual ele ficaria perto de cada município, de cada presidente”, detalhou a advogada.

Bolsonaro, porém, se afastou das negociações quando o PRTB iniciou as tratativas com o ex-coach Pablo Marçal. O partido também já havia sido acusado de envolvimento com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. Joaquim e Patrícia afirmam que isso também estimulou o ex-presidente a recusar a proposta.

Desde o período de campanha nas eleições municipais deste ano, o ex-coach e o ex-presidente abriram fogo, um contra o outro, em declarações. Após o empresário anunciar a intenção de concorrer para presidente em 2026, Bolsonaro tem feito críticas sistemáticas ao possível adversário político.

O ex-coach alegou ainda que o problema de Bolsonaro não seria com ele, mas com o Supremo Tribunal Federal (STF), e que estaria “torcendo” por um resultado favorável. Bolsonaro também almeja retornar ao posto, apesar de estar inelegível pela Justiça Eleitoral neste momento. As informações são do jornal O Globo e da revista Veja.

