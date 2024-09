Saúde O Dia Mundial do Coração é celebrado neste domingo; as doenças cardiovasculares são a maior causa de morte no Brasil e no mundo

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2024

As doenças cardiovasculares podem apresentar diversos sintomas e nem sempre se manifestam logo no início. (Foto: Reprodução)

As doenças cardiovasculares são a maior causa de mortes no Brasil e no mundo. O Setembro Vermelho é uma campanha criada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), para alertar sobre a necessidade de preveni-las e tratá-las.

O cardiologista do Hospital Divina, da Rede de Saúde da Divina Providência, Cristian Rafael Sloczinski, alerta a população sobre a importância da realização de uma avaliação cardiológica de rotina, até mesmo em pacientes assintomáticos. “E esse cuidado com um cardiologista é fundamental para a sua saúde. E envolve oito princípios”, explica o médico.

– Veja oito princípios para a prevenção de doenças cardiovasculares:

* controle da pressão arterial;

* controle do colesterol;

* controle do açúcar, ou seja, do diabetes ou do pré-diabetes;

* controle do tabagismo;

* controle do consumo de álcool;

* controle do sedentarismo com a prática de, pelo menos, 150 minutos de atividade física na semana;

* controle do peso, manter um peso adequado;

* realização de exames cardiológicos periódicos, como o eletrocardiograma de repouso, teste ergométrico (teste da esteira) e o ecocardiograma transtorácico, claro que individualizados para cada caso.

Para Cristian é muito importante a realização de uma avaliação com o cardiologista.

“Existem, hoje, diversos exames e ferramentas diagnósticas, que permitem a detecção precoce de doenças até mesmo em pacientes sem sintomas. E assim, conseguimos realizar um tratamento adequado e precoce. Atualmente, a cardiologia evoluiu muito e nós conseguimos oferecer um tratamento muito avançado, diferente do passado”, justifica o profissional.

No Brasil, as doenças cardiovasculares representam cerca de 30% dos óbitos anuais. No mundo, são responsáveis por 32% de todos os óbitos. Elas correspondem a mais que o dobro de mortes de todos os tipos de câncer juntos.

Sintomas

As doenças cardiovasculares podem apresentar diversos sintomas, dependendo da condição específica, e nem sempre se manifestam logo no início. Confira alguns deles:

* dor no peito;

* dor em outros locais, como braços, ombro esquerdo, mandíbula ou costas;

falta de ar;

* tontura e desmaios;

* dormência na face, braços ou pernas, especialmente em um lado do corpo;

cansaço;

* dificuldade para enxergar;

* dificuldade para andar.

Outras manifestações incluem: náuseas e vômitos, palidez, batimentos cardíacos mais rápidos ou lentos, pontas dos dedos azuladas. As doenças cardiovasculares podem ter causas genéticas ou estar relacionadas a hábitos que favorecem o seu surgimento.

