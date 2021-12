Economia O dólar fechou em alta na sexta-feira, mas apresentou recuo de 1,20% no acumulado da semana

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2021

A moeda norte-americana subiu 0,74% na sexta, cotada a R$ 5,6142. (Foto: EBC)

O dólar fechou em alta na última sexta-feira (10), conforme investidores de todo o mundo avaliaram os dados de inflação norte-americanos, que podem influenciar a decisão de política monetária do Federal Reserve, o banco central dos EUA, a ser anunciada nesta semana que se inicia.

A moeda norte-americana subiu 0,74%, cotada a R$ 5,6142. No acumulado da semana, o dólar recuou 1,20%. No mês, tem queda de 0,41%. No ano, o salto ainda é de 8,23% frente ao real.

Cenário

No exterior, os dados mostraram que a inflação voltou a acelerar nos Estados Unidos em novembro, acumulando alta de 6,8% em 12 meses – a maior taxa desde junho de 1982. A inflação alta pode influenciar a decisão do Federal Reserve sobre as taxas de juros e o programa de compra de títulos.

Na agenda do dia, o IBGE divulgou mais cedo o resultado da inflação oficial de novembro, em meio ao maior aperto monetário do Banco Central, que elevou a taxa básica de juros para 9,25% ao ano, maior patamar em mais de 4 anos. A inflação oficial do país ficou em 0,95% em novembro, após alta de 1,25% em outubro

A expetativa atual do mercado é que a taxa Selic chegue a 11,25% ao ano em 2022. Mas diversas já estimam os juros chegando a 11,75% ao ano no final do primeiro trimestre de 2022 em meio às preocupações com as perspectivas fiscais.

Juros mais altos no Brasil elevam a rentabilidade do mercado de renda fixa doméstico, o que tenderia a atrair mais recursos estrangeiros para o país, aumentando a demanda pelo real.

Bolsa de Valores

Já o principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, voltou a subir na sexta-feira (10), avaliando os dados sobre a inflação no Brasil e nos Estados Unidos, que podem indicar a direção da política monetária lá fora.

O Ibovespa teve alta de 1,38%, a 107.758 pontos. A semana terminou com ganho de 2,56%.

Na última quinta-feira, a Bolsa interrompeu uma série de altas e fechou em queda de 1,67%, a 106.291 pontos. Com o resultado de sexta, passou a acumular avanço de 5,73% no mês. No ano, porém, o tombo ainda é de 9,46%. As informações são do portal de notícias G1.

