Por Redação O Sul | 7 de março de 2020

Diferença diária entre o dólar-turismo e o comercial é de 4,65%, em média. (Foto: EBC)

Adquirido em casas de câmbio para objetivos como viagens ao Exterior, o dólar-turismo já é vendido por R$ 4,86 em dinheiro-vivo – já incluído o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) – e a R$ 5,07 no cartão pré-pago. Essa escalada frente ao real preocupa quem precisa comprar a moeda norte-americana – como se já não bastassem os temores quanto à epidemia global de coronavírus.

A diferença diária de preço do dólar-turismo e o do comercial é de 4,65%, em média. Mas por que esse preço é mais caro? Segundo as corretoras, os custos com logística e seguro contribuem para elevar o preço do papel-moeda. Mas é possível reduzir o prejuízo na hora de comprar dólares para viajar? Depende. Acompanhe, a seguir, duas projeções.

Quem tem viagem marcada para daqui a quatro meses ou mais ainda pode esperar, mas não muito. A regra número um para atenuar os riscos na compra do dólar é realizar compras fracionadas:

– Compre a moeda aos poucos, em pequenas quantidades, o suficiente para não pagar muitas taxas de emissão ou entrega. Um pouco agora, outro tanto depois. Acompanhe a cotação e aproveite qualquer janela de baixa para comprar um pouco mais. Sem extrapolar seu orçamento previamente definido. Dessa forma, a média da cotação será um pouco mais equilibrada. Nem tão alta, nem com a cotação mais baixa que você pego;

– Pesquise a cotação. Se a corretora cobra taxas de entrega ou serviço, tente embutir essas tarifas no preço total da moeda. Fique muito atento a cotação para saber o que é “caro” e o que é barato;

– Lembre-se dos impostos. Você precisa calcular o IOF, que para a compra de moeda em espécie é de 1,1%. Já para compras em cartões pré-pagos (aqueles tíquetes de viagem) e no cartão de crédito, ele passa a 6,38% de tudo que você gastar em dólar;

Uma maneira de tentar fugir dos impostos é fazer uma remessa de dólar para a conta de outra pessoa no exterior. Dessa maneira o IOF e reduzido a 0,38%. Mas fique atento às tarifas dos bancos no exterior, alguns deles cobram para receber remessas. Quando isso ocorre, pode não compensar a economia de impostos no Brasil.

Embarque em breve

Já para quem planeja viajar em menos de três meses, especialistas recomendam que a compra dos dólares seja feita de uma só vez. Em vez de fazer as compras fracionadas como normalmente se recomenda, o ideal é tentar travar a cotação. Porque, segundo ele, o que está ruim, sempre pode piorar. Esperar pode ser ainda mais arriscado.

Às vezes, algumas cidades podem ter falta da moeda, em cima da hora da sua viagem. Isso signifca uma cotação do dólar turismo ainda mais salgada e até a chance de você ter de viajar sem dinheiro em espécie e precisar pagar mais caro no cartão de crédito, que além do IOF mais alto, ainda pode ter tarifas de bancos.

– Revise os planos. Se você vai amargar a compra de um dólar por um valor alto, precisa fazer um outro exercício: cortar gastos na viagem. Ninguém gosta, mas não vale a pena ficar endividado por conta de uma viagem. Deixe a programação mais enxuta para compensar o alto preço do dólar e fugir o mínimo do orçamento previamente definido.

– Prefira a moeda nacional. O chefe de mesas de câmbio da Frente Correta, Fabrizio Velloni, dá uma dica: faça suas reservas de passagens e hotéis em reais. Prefira os sites que dão essa alternativa, assim você se resguarda da volatilidade do dólar e consegue programar melhor os gastos.

Vale lembrar que quem usa o cartão de crédito no exterior agora pode calcular com mais precisão o custo das compras internacionais. Entrou em vigor no dia 1º de março uma determinação do Banco Central que obriga as operadoras de cartão a usar a cotação do dólar do dia da compra — e não mais a do dia de vencimento da fatura – para conversão do valor em real.

