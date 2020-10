Porto Alegre O dono de uma ferragem na Zona Norte de Porto Alegre foi assassinado a tiros dentro da empresa

2 de outubro de 2020

Cleo Santos foi atingido por dez disparos à queima-roupa. (Foto: Reprodução/Facebook)

Por meio de sua 3ª DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa), a Polícia Civil gaúcha investiga o assassinato do empresário Cleo Santos, 42 anos, no bairro Cristo Redentor, Zona Norte de Porto Alegre. Ele estaria sozinho no interior da ferragem de sua propriedade em uma esquina da avenida Assis Brasil, quando foi atingido por dez tiros à queima-roupa, no começo da tarde desta sexta-feira (2).

Conforme apurado até agora, o atirador desembarcou de um carro branco, disparou repetidas vezes contra a vítima e deixou o local rapidamente. Embora as características do crime indiquem a hipótese de execução, a motivação do ataque ainda não é conhecida. A identificação de possíveis suspeitos esbarra no fato de que as câmeras do estabelecimento não estavam funcionando.

Estupro

Também nesta sexta-feira (2), a Polícia Civil prendeu um homem apontado como autor do estupro de uma mulher no bairro Bela Vista, em Porto Alegre, no dia 5 de julho. O suspeito estava foragido do sistema prisional e possui contra ele sete condenações por esse tipo de crime, quase sempre acompanhado de roubo de pertences da vítima.

Ao ser detido, no Centro Histórico da Capital, ele portava uma imitação de arma-de-fogo, com a qual cometia os ataques. De acordo com a corporação, ao menos três vítimas já o reconheceram. A investigação está a cargo da 1ª Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher) na capital gaúcha.

O criminoso havia sido identificado menos de uma semana após estuprar uma mulher de 39 anos, na tarde de 5 de julho, um domingo. Rendida quando caminhava sozinha na rua Casemiro de Abreu, ela foi obrigada a entrar no pátio de uma casa desocupada, onde sofreu violência sexual e teve o celular roubado – o telefone foi localizado dias depois.

(Marcello Campos)

