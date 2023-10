Mundo O drama dos brasileiros para saírem de Gaza

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2023

Brasileiros estão em Rafah, na fronteira com o Egito. (Foto: Reprodução)

O governo brasileiro informou nesse domingo (15), que o número total de pessoas prontas para a evacuação de Faixa de Gaza reúne 28 brasileiros e imigrantes palestinos em Rafah. Ao todo, são 14 crianças, 8 mulheres e 6 homens adultos. São 22 cidadãos brasileiros, 3 imigrantes palestinos e 3 palestinos com residência no Brasil, segundo a última atualização.

O grupo segue aguardando a abertura da fronteira e a autorização do Egito para ingresso. Uma aeronave da Presidência da República, um VC-2 com capacidade para até 40 passageiros, mais tripulantes, já está em Roma, na Itália, à espera do momento oportuno para seguir viagem para o Egito. O Ministério das Relações Exteriores reafirmou, em Brasília, que segue negociando com as autoridades egípcias para “viabilizar a entrada dos brasileiros e de seus familiares no Egito”.

Rafah é a cidade fronteiriça, dividida entre a Faixa de Gaza e Egito. É lá onde fica o posto de controle para cruzar a fronteira. Mas o local é raramente aberto à passagem de moradores de Gaza, com exceção de casos como emergências de saúde, previamente autorizados.

Depois do início da guerra entre Hamas e Israel, o governo egípcio manteve essa fronteira fechada, sob temor de uma migração em massa.

Mas, diante de apelos da ONU e da comunidade internacional, incluindo o Brasil, Israel e Egito começaram a negociar uma abertura temporária, intermediados pelos Estados Unidos.

Segundo disseram integrantes das negociações entre Egito, Israel e Estados Unidos à agência de notícias Associated Press e à rede de TV Al-Jazeera, as partes chegaram a um acordo para abrir a fronteira.

Corredor humanitário

Na visão do porta-voz do secretário-geral da ONU, Stéphane Dujarric, a remoção dos mais de um milhão de civis em um tempo tão curto é impossível. “A ONU considera impossível que este movimento ocorra sem consequências humanitárias devastadoras”, disse.

O presidente Luís Inácio Lula da Silva ligou para o presidente de Israel pedindo um corredor humanitário na região de Rafah. “Não é possível que os inocentes sejam vítimas da insanidade daqueles que querem a guerra. Transmiti meu apelo por um corredor humanitário para que as pessoas que queiram sair da Faixa de Gaza pelo Egito tenham segurança. E que o Brasil está à disposição para tentar encontrar um caminho para a paz”, escreveu na rede social X (ex-Twitter).

Em recente entrevista, o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, disse que a situação dos brasileiros em Gaza é prioridade. “Estamos trabalhando também, há dias, com as autoridades egípcias, para que autorizem a passagem na fronteira de grupo de brasileiros que vivem em Gaza e que estão à espera de serem repatriados. Esperamos poder encaminhar essa repatriação o mais rápido possível e salvar a vida desses brasileiros de Gaza, a exemplo do que estamos fazendo com os que se encontram em Israel”, disse

