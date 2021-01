Brasil O Enem 2020 tem questões sobre bomba atômica, carros elétricos, prisma, Torre Eiffel e funcionamento de fone de ouvido

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2021

Os candidatos fazem as provas de ciências da natureza e de matemática, carro elétrico foi tema de questão. (Foto: Reprodução)

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 do domingo (24) cobrou, mais uma vez, conteúdos relacionados a situações do dia a dia dos estudantes. Segundo professores do cursinho Descomplica que fizeram a avaliação, houve questões sobre funcionamento do fone de ouvido, consumo de etanol por carros elétricos, cálculo de orçamento familiar, uso de óleos essenciais e proteção contra raios.

Também foram mencionados personagens populares, como Harry Potter (em uma pergunta sobre anagrama) e Garfield (movimentação de elétrons).

Física, química e matemática

De acordo com Leonardo Gomes, professor de física do Descomplica, uma das perguntas comparava uma miniatura da Torre Eiffel à construção em tamanho real; outra exigia que o aluno dominasse o princípio de fissão nuclear em uma bomba atômica.

“O nível de complexidade em física estava dentro do esperado para o Enem. Só uma questão de ondas em tubos fechados que estava mais difícil, apesar de muito interessante”, diz. Luanna Ramos, professora de matemática, também afirma que não houve surpresas no segundo domingo de prova.

“Tudo o que costuma cair, caiu: probabilidade, notação científica, regra de três, análise combinatória, porcentagem, média. Só senti falta de algo com funções trigonométricas.”Ela destaca duas perguntas que podem ter oferecido maior dificuldade aos candidatos: uma de inequação modular, que era mais trabalhosa, e outra de logaritmo (que, apesar de não ser complexa, trata de um tema não apreciado pela maior parte dos alunos).

Em química, o professor Alexandre Godinho diz que o conteúdo também não surpreendeu – foram abordados temas tradicionais no Enem, como misturas, equilíbrio, densidade, estequiometria e radioatividade.

Na parte de biologia, Rubens Oda, professor do Descomplica, afirma que a prova estava mais difícil do que em anos anteriores. “Embora tenha mantido o padrão de cobrar mais conteúdo de ecologia, o aluno pode ter tido dificuldade em responder algumas questões”, analisa.

Segundo ele, havia uma questão específica sobre genética de população que “nunca tinha caído antes no Enem”. Ela pedia para calcular a frequência genética no sistema ABO. Além disso, Oda destaca que o exame trouxe perguntas sobre petróleo, sucessão ecológica, importância dos corredores ecológicos, ciclo do carbono e polímeros. Não caíram questões de fisiologia humana e citologia; boquímica também apareceu pouco nesta prova. “Outra característica é que muitas questões foram abordadas tanto por biologia como por química”, diz.

Primeiro domingo

Na prova de linguagens, uma das questões de destaque comparava os salários dos jogadores Neymar e Marta. Também houve uma citação à música “Bum bum tan tan”, de MC Fioti – por coincidência, no mesmo dia, foi aplicada a primeira dose da Coronavac, vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

