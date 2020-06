Educação O Enem tem quase 6 milhões de inscritos confirmados e 96 mil farão a prova digital

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2020

A previsão é tornar o Enem totalmente digitalizado até 2026. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Após 3 anos de quedas consecutivas, o número total de candidatos confirmados para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) voltou a subir em 2020. Nesta edição, 5.783.357 candidatos estão confirmados – o número é 13,5% maior do que a edição de 2019, que teve o menor número de candidatos em toda a história.

Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame.

O Enem de 2020 segue sem data definida. Com as aulas suspensas em todo o país, houve pressão para que a prova não ocorresse em novembro deste ano. O MEC propôs que os candidatos escolhessem, eles mesmos, uma nova data para as provas. No último sábado (20), o ministério abriu uma enquete com três opções de datas, duas delas com a prova em 2021. A enquete segue aberta até terça-feira (30).

Nesta edição, os estudantes puderam escolher se gostariam de fazer a prova tradicional impressa ou participar do projeto-piloto do Enem digital. A previsão é tornar o Enem totalmente digitalizado até 2026. Das 101.100 pessoas inscritas nesta modalidade, 96.086 confirmaram a inscrição. O Enem digital em 2020 será aplicado para 1,66% do total de candidatos.

A maioria dos inscritos no Enem 2020 impresso e digital é mulher (60%), tem entre 21 e 30 anos (28,8%), e está no Sudeste (34,2%). Entre os candidatos, 82,91% é isento do pagamento da inscrição (4.794.730) e 17,09% pagou a taxa de R$ 85 (988.627).

São Paulo

O Estado de São Paulo só teve uma das dez escolas com melhor desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2019, desconsiderando a nota da redação. Os microdados da prova foram divulgados na sexta, 26, pelo Ministério da Educação (MEC) e tabulados pela startup Evolucional. Entre as maiores notas, todas são de instituições particulares e estão concentradas no Ceará e em Minas. Há ainda uma do Piauí.

No ranking que considera a redação há três escolas de São Paulo (confira sua escola neste link). O levantamento analisa apenas os dados dos alunos que cursaram o 3.º ano do ensino médio em 2019 e não tiraram nota zero em nenhuma prova objetiva do Enem.

Depois, a média das escolas foi consolidada considerando as instituições de ensino que tiveram pelo menos 10 alunos participantes. Alunos de educação especial e de Educação de Jovens e Adultos (EJA) foram considerados.

Segundo o diretor de inovação Pedagógica da Evolucional, Vinícius Freaza, são os mesmos critérios utilizados pelo Inep até 2016 – ano em que a instituição parou de elaborar esses levantamentos para evitar “rótulos”. Pelo quarto ano consecutivo, a escola Farias Brito, em Fortaleza (CE), está na liderança, isso considerando os dois cenários: com e sem a nota da redação. Se considerada apenas a nota das provas objetivas, a escola teve uma média de 716,37 pontos. Já se a nota da redação for acrescida à conta, a média é de 760,18 pontos. Em nota publicada no site oficial, a escola comemorou com uma piada. “É tetra.”

Freaza explicou que as posições das mais bem colocadas podem variar conforme os anos, mas elas geralmente dividem os lugares entre si. Para ele, as escolas que conseguem o melhor desempenho são as que incorporaram a “cultura de dados” à sua gestão pedagógica. “Isso significa fazer várias avaliações durante o ano não somente para julgar os alunos, mas para construir o planejamento de estudos e revisão de conteúdos.” Os microdados do Inep permitem uma análise profunda da prova.

