Notícias O esquema de segurança do Supremo para este domingo de eleição

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2022

Áreas de prédios sensíveis, como a do Supremo e TSE, serão cercadas por grades e terão a proteção da Polícia Militar. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Supremo Tribunal Federal preparou uma operação de segurança para o domingo. No momento mais tenso desta dura campanha eleitoral, quando vencedores e derrotados serão conhecidos, a Corte não ficará desprotegida.

O efetivo policial no tribunal replicará o esquema montado no 7 de setembro, quando a polícia judiciária, armada até os dentes, isolou o perímetro na Praça dos Três Poderes.

Serão destacados policiais para acompanharem juízes eleitorais e os ministros das Cortes, que têm sido alvo de ameaças. As forças de segurança também já trabalham para proteger os locais que guardam as urnas eletrônicas.

Áreas de prédios sensíveis, como o do Supremo Tribunal Federal (STF), e o do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), principais alvos dos ataques às instituições, serão cercadas por grades e terão a proteção da Polícia Militar (PM), além das equipes de segurança dos próprios prédios.

O setor central de Brasília, que concentra o Congresso, o Palácio do Planalto, os ministérios da Justiça e Segurança Pública e das Relações Exteriores também deverá ficar com o acesso restrito. Na sexta-feira (28), a entrada de veículos à Praça dos Três Poderes já foi bloqueada.

De acordo com o governo do DF, as 610 seções de votação e as 20 juntas de apuração terão aumento no policiamento. Equipes da PM, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil estarão com todo o efetivo de prontidão – as folgas foram canceladas.

Apuração

Apoiadores do petista Luiz Inácio Lula da Silva se reunirão na área da Torre de TV de Brasília a partir das 17 horas de amanhã para acompanhar a apuração. Já os bolsonaristas estarão na Esplanada dos Ministérios.

Assim como a Esplanada, o local destinado aos petistas também fica na área central de Brasília, mas com um extensão bem menor do que a área onde os apoiadores de Bolsonaro ficarão.

O secretário de Segurança Pública do DF, Júlio Danilo, afirmou que o número do efetivo que trabalhará no dia da eleição não será divulgado por questões de segurança, mas ressaltou que todos os agentes estarão de prontidão.

“Todo efetivo que não estiver de serviço nesse dia permanecerá de sobreaviso”, disse ele ao Estadão. Danilo não descarta tumultos após a divulgação do resultado. “Estamos atentos pois poderá haver manifestações após a divulgação do resultado.”

Segundo a CNN, no primeiro turno, atuaram 11,5 mil profissionais, número quatro vezes maior do que o empregado na eleição de 2018. O trânsito de carros e pedestres na Esplanada será permitido, mas, segundo a secretaria, há também a possibilidade de restrição às sedes do Poder Executivo, do Legislativo e do Judiciário.

“O acesso à Praça dos Três Poderes pode ser restrito, caso haja detectado possibilidade e movimentação de público para o local. A população será avisada previamente por meio dos canais oficiais do governo do Distrito Federal e imprensa”, disse a pasta, em nota.

