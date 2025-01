Bruno Laux Bolsonaro aposta em mudanças previstas na composição do TSE para 2026 como fator positivo para reverter inelegibilidade

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2025

Bolsonaro pretende reverter sua inelegibilidade. (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Expectativas de retribuição

Convicto de que se apresentará como candidato ao Planalto em 2026, o ex-presidente Jair Bolsonaro está esperançoso com a mudança de composição do TSE no próximo ano para reverter sua inelegibilidade. A Corte eleitoral passará a ser comandada pelos ministros do STF Kassio Nunes e André Mendonça, como presidente e vice-presidente, respectivamente, os quais foram indicados à Suprema Corte pelo ex-mandatário.

Pacto nacional

A Confederação Nacional da Indústria propôs nesta segunda-feira um pacto nacional entre os Poderes e o setor produtivo para avaliar alternativas que consolidem regras de equilíbrio fiscal no Brasil visando estimular o crescimento econômico. O movimento sugere que seja criado um consenso entre as partes para que, enquanto se busca o equilíbrio das contas públicas, sejam lançados estímulos seletivos que garantam a continuidade de investimentos.

Estimados do presidente

Ainda que deva ganhar autonomia à frente da Secom da Presidência, caso assuma a pasta, o publicitário Sidônio Palmeira pode ter que negociar eventuais mudanças na secretaria. A carta-branca sinalizada pelo presidente Lula ao marqueteiro para a escolha dos membros da sua equipe pode esbarrar em nomes que já ocupam o órgão e que possuem significativa confiança do chefe do Executivo.

Retorno antecipado

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, decidiu antecipar o retorno das férias, previstas até a próxima semana, e voltou nesta segunda-feira aos trabalhos na Esplanada. Em nota oficial, a pasta explicou que o regresso precoce ocorre para o cumprimento de agendas oficiais ao longo desta semana.

Retorno antecipado II

Quem também decidiu voltar mais cedo das férias, que se estenderiam até 21 de janeiro, foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que retomou os trabalhos nesta segunda-feira. O líder ministerial retornou à agenda rotineira participando de uma reunião com o presidente Lula, que havia sido adiada anteriormente em decorrência de uma cirurgia da esposa do ministro.

Ampliação da isenção

De volta à rotina, Fernando Haddad confirmou nesta segunda-feira a jornalistas que o governo federal deve encaminhar ao Congresso neste ano o texto que trata da faixa de isenção do Imposto de Renda. O ministro da Fazenda afirmou que o presidente Lula aguardará a eleição das Mesas Diretoras no Legislativo para avançar com a discussão, mas garante que o debate ocorrerá ainda em 2025.

Ausência confirmada

Os favoritos à presidência da Câmara e do Senado, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP), respectivamente, não devem marcar presença no ato de rememoração do 8 de Janeiro, organizado pelo governo Lula para esta quarta-feira. Receosos com eventuais ruídos com congressistas da oposição, ambos os parlamentares argumentaram que estarão fora de Brasília na data em questão.

Balanço governamental

O presidente Lula pretende reunir todo o corpo ministerial do governo em Brasília na segunda quinzena de janeiro para realizar um balanço de dois anos do atual mandato.

Segundo Rui Costa, ministro da Casa Civil, o líder do Planalto pretende avaliar as medidas do governo que já foram votadas, além de alinhar o que ainda será feito até o final de 2026.

Heroína nacional

Em meio à repercussão internacional do filme brasileiro “Ainda Estou Aqui”, a deputada Erika Kokay (PT-DF) apresentou um projeto de lei para incluir o nome de Eunice Paiva no Livro dos Heróis e das Heroínas da Pátria. Representada no longa pela atriz Fernanda Torres, a esposa do deputado Rubens Paiva é lembrada pela parlamentar como um símbolo da luta contra a ditadura, em decorrência de sua busca contínua de informações sobre o paradeiro do marido, desaparecido após ser preso pelo DOI-CODI no regime militar.

Desempenho extraordinário

Após Fernanda Torres ganhar o Globo de Ouro no domingo por interpretar Eunice Paiva nos cinemas, o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, elogiou o que descreveu como “extraordinário desempenho” da atriz. Nas redes sociais, o magistrado destacou que o filme retrata “os males de uma ditadura” com “arte, poesia e sensibilidade”, e que, através de Fernanda, “resgata para o mundo uma história triste, que todos devemos trabalhar para que não se repita”.

Incremento do Brics

À frente do comando do Brics, o Brasil anunciou nesta segunda-feira a entrada oficial da Indonésia como membro pleno do bloco. Aprovada em agosto de 2023, na cúpula de Joanesburgo, a adesão do país marca a primeira expansão do grupo sob a presidência brasileira.

Janeiro Branco

Aderindo à campanha Janeiro Branco, a Famurs promoverá no próximo dia 20 um encontro com colaboradores e gestores municipais gaúchos para debater a importância do cuidado com a saúde mental e emocional. O encontro visa mobilizar os municípios do Estado a adotarem iniciativas que valorizem o bem-estar das pessoas e fortaleçam as comunidades locais, viabilizando ambientes mais saudáveis e produtivos.

Volta aos trabalhos

A Defensoria Pública do RS retoma nesta terça-feira o atendimento presencial do Instituto de Previdência do Estado do RS, em Porto Alegre. Retornando nesta semana do recesso forense iniciado em dezembro, o órgão volta a trabalhar no local após cerca de 8 meses sem atender no edifício, afetado por danos decorrentes das enchentes de maio.

Sessão interrompida

Uma decisão judicial interrompeu nesta segunda-feira, a pedido do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre, a votação de um pacote de projetos enviados pelo governo Melo à Câmara Municipal. A Justiça determinou que os textos, que tratam de questões como a criação, renomeação e extinção de secretarias, alterações no DMAE e a extinção da Fasc, sejam submetidos a audiências públicas antes de irem ao plenário.

Contratação de professores

O prefeito Sebastião Melo sancionou nesta segunda-feira a lei que prevê a contratação de 600 professores, em caráter emergencial e por prazo determinado, para a Rede Municipal de Ensino. Os profissionais, a serem contratados em regime normal de 20 horas semanais, serão destinados ao incremento de efetivo na Educação Infantil, nos Anos Iniciais e nos Anos Finais do Ensino Fundamental.

Museu do Paço

Sebastião Melo validou também nesta segunda-feira a lei que cria o Museu de Arte do Paço, definindo as suas finalidades, atribuições e organização. Localizado no Paço dos Açorianos, antiga sede do Executivo porto-alegrense, o local deverá ser reconhecido como um espaço cultural dinâmico com a função de preservar a história das artes visuais, em especial da Capital.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

