Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2023

O antigo vice de Donald Trump fez um apelo para que seu partido retorne aos princípios conservadores e resista ao populismo. (Foto: Reprodução)

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos (EUA), Mike Pence anunciou a desistência de sua pré-candidatura à presidência em 2024 pelo partido Republicano. Em seu anúncio, o antigo vice de Donald Trump fez um apelo para que seu partido retorne aos princípios conservadores e resista ao “canto da sereia do populismo”.

“Venho dizer-lhes que ficou claro que esta não é a minha hora”, disse Pence durante seu discurso no encontro anual da Coalizão Judaica Republicana, que reúne influentes doadores do partido. “Estou deixando esta campanha, mas prometo-lhes que nunca vou deixar de lutar pelos valores conservadores”, destacou. “Sempre soubemos que seria uma batalha difícil, mas não me arrependo.”

Os oito pré-candidatos republicanos foram a Las Vegas para discursar para potenciais doadores, que esperavam ouvir como a retórica de apoio a Israel se traduziria na prática em um eventual novo governo republicano.

Pence não declarou apoio a nenhum dos pré-candidatos republicanos na disputa pela Casa Branca. Ele tinha apenas 3,8% das intenções de voto em seu partido, segundo o portal fivethirtyeight.com. Já Trump é o líder das pesquisas, com 56,9% do apoio dos republicanos.

Pence é o candidato de maior destaque a abandonar a disputa e o primeiro deles que atendeu aos critérios do Comitê Nacional Republicano para os debates primários. Ele ainda não havia sido anunciado como qualificado para o debate de 8 de novembro em Miami, para o qual os candidatos devem atingir um limite de votação e ter 70 mil doadores únicos.

Embora tenha composto o governo anterior, Pence voltou recentemente suas críticas a Trump e é uma resistência contra o ex-presidente dentro do partido.

2023-10-29