Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2020

Apoiadores de Trump cercam ônibus da campanha de Biden no Texas. (Foto: Reprodução/Twitter)

O FBI (polícia federal norte-americana) investiga um incidente com um ônibus da campanha de Joe Biden e apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ocorrido em uma rodovia do Texas no sábado (31). Vídeos mostram vários carros e caminhonetes cercando o veículo e forçando-o para fora da pista.

Após o incidente, a campanha democrata cancelou dois eventos que fariam no estado. Trump publicou em uma rede social um vídeo do momento e escreveu: “Eu amo o Texas”.

Depois que o FBI anunciou a investigação, o presidente americano disse que “esses patriotas não fizeram nada de errado”.

“O FBI e a Justiça deveriam estar investigando os terroristas, anarquistas e agitadores antifa”, afirmou Trump, se referindo aos grupos antifascistas que protestam contra o republicano.

Postagens nas redes sociais de testemunhas e relatos de apoiadores mostravam os veículos na movimentada Interestadual 35. Em uma ocasião, os carros da caravana trumpista pararam na frente do ônibus e tentaram obrigá-lo também a parar no meio da rodovia. Katie Naranjo, presidente do Partido Democrata do Condado de Travis, tuitou que os apoiadores de Trump também “correram para o carro de uma pessoa, gritando palavrões e ameaças”. O ônibus levava funcionários da campanha, que notificaram as autoridades locais e receberam ajuda para chegar ao seu destino.

O Texas tem o segundo maior Colégio Eleitoral do país e só vota em candidatos republicanos desde 1976, mas pesquisas têm apontado empate entre Trump e Biden dentro da margem de erro. Mais de nove milhões de americanos votaram antecipadamente no estado, número que já supera o total de votos da eleição de 2016.

Outros incidentes

A um dia da eleição, autoridades policiais estavam cada vez mais preocupadas não só com o que já ocorreu, mas também com ameaças publicadas na internet, segundo o jornal “The New York Times”. A rede de supermercados Walmart recolheu armas de suas lojas por risco de “agitação social”.

No domingo, apoiadores de Trump interromperam o trânsito na Garden State Parkway, em Nova Jersey, e também congestionaram uma ponte em Nova York.

Na Virgínia, outro comboio pró-Trump terminou em uma tensa disputa em Richmond.

Na Geórgia, outro comício democrata foi cancelado pouco antes do programado devido a preocupações com uma “grande presença de milícia”. As informações são do portal de notícias G1 e do jornal O Globo.

