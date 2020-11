Brasil O filho de Eliza Samudio e de Bruno é goleiro em escolinha de futebol

Filho do goleiro Bruno e Eliza Samudio, Bruninho, de 10 anos, está treinando desde o início do ano passado em uma escolinha de futebol em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O menino já coleciona títulos em campeonatos estaduais sub-12 e tem chamado atenção de olheiros.

De acordo com a avó materna de Bruninho, Sônia Silva Moraes, que tem a guarda da criança, o neto manifestou o desejo de ser goleiro quando tinha 8 anos, antes de saber a profissão do pai e a condenação dele pelo assassinato da mãe.

“Foi uma coisa inconsciente, nasceu dele, e não influência do pai. A mãe dele também foi goleira por dez anos. Quando ele falou que queria ser goleiro, o levei a uma escolinha para uma aula experimental. No final do treino, o preparador disse que ele era um goleiro nato, que só precisava de treinamento. Ele leva jeito. Tem uma altura muito boa e é extremamente apaixonado pelo que ele faz”, contou Sônia em entrevista.

Ainda conforme a avó do menino, por conta da habilidade, Bruninho conseguiu uma bolsa integral de estudo e a vaga de atleta na escola. Além do futebol, o menino treina caratê, do qual é faixa azul.

“Se eu pudesse escolher, não gostaria que ele fosse jogador de futebol, mas é a escolha dele, é a paixão dele, a vida é dele. Demorei um tempo para aceitar isso. A minha psicóloga falou que a gente não escolhe o que o outro quer ser, que temos que aconselhar e apoiar”, afirmou a avó do menino.

Sobre o caso

Bruno foi condenado, em 2013, por sequestro, ocultação de cadáver e por ser o mandante da morte de Eliza. A pena inicial era de 22 anos e três meses de prisão. Anos depois, o jogador de futebol teve a pena reduzida pela Justiça para 20 anos e nove meses. Atualmente cumpre pena em regime semi-aberto pelo assassinato de Eliza Samúdio e atua como goleiro no Rio Branco Football Club.

Dayanne Rodrigues, ex-mulher de Bruno, foi julgada ao lado do goleiro, mas absolvida por quatro votos a três pelo júri popular pela acusação de participação no sequestro e cárcere privado de Eliza. Já Macarrão foi condenado a 15 anos de prisão por envolvimento no crime, mas já cumpre a pena em regime semiaberto.

Bola foi condenado a 22 anos de prisão no caso da morte da ex-namorada do goleiro Bruno. Atualmente, ele trabalha durante o dia e volta para a Casa de Custódia de Polícia Civil, em Belo Horizonte, para dormir. Em março de 2020, o detento foi autorizado a ir para o regime domiciliar devido ao risco de contaminação pelo novo coronavírus no sistema prisional. A medida vale por 90 dias. Em 2016, o ex-PM foi condenado a 12 anos de prisão pela morte do carcereiro Rogério Martins Novelo, ocorrida em 2000, na cidade de Contagem.

Uma ex-namorada do goleiro, Fernanda Gomes Castro, também foi condenada por participação no sequestro e cárcere privado da modelo. Ela foi sentenciada a cinco anos de prisão em regime aberto. Em 2013, Fernanda foi aprovada em vestibular para o curso de Direito, mudou o visual e começou a trabalhar em um escritório

