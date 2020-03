Notícias O filho de Moacyr Scliar foi encontrado morto dentro de casa em Nova Petrópolis

Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2020

O fotógrafo Roberto Scliar, de 40 anos, foi encontrado morto na tarde de sexta-feira (28) na casa dele, no bairro Pousada da Neve, em Nova Petrópolis, a 87 quilômetros de Porto Alegre. Ele era filho do escritor gaúcho Moacyr Scliar (1937-2011), autor de mais de 70 livros e eleito em 2003 para a ABL (Academia Brasileira de Letras).

Roberto Scliar foi encontrado depois que vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros por causa de um mau cheiro vindo da residência dele. O corpo estava em estado avançado de decomposição em um cômodo que servia de escritório. Ele morava sozinho, era solteiro e deixa uma filha de 3 anos.

Segundo a Polícia Civil, a casa não tinha sinais de arrombamento nem de pertences levados. Não havia indícios de violência no corpo do fotógrafo. As causas da morte serão investigadas e um laudo ficará pronto em até 30 dias pelo DML (Departamento Médico Legal) de Caxias do Sul, cidade para onde a perícia encaminhou o corpo.

Segundo um amigo próximo do fotógrafo, o professor de artes marciais Valdemar Zummach, a vítima não costumava falar com amigos sobre sua vida pessoal e sempre buscava melhorar a sua saúde.

Nas redes sociais, demais amigos também lamentaram a morte do fotógrafo. O jornalista Aiton Ortiz, membro da Academia Rio-Grandense de Letras, lembrou que Roberto foi o autor das fotos que ilustraram um de seus livros. “Coisa mais triste. O Beto me acompanhou na expedição ao Egito e fez as fotos do meu livro Egito dos Faraós”, escreveu.

“Moacyr dedicava várias crônicas ao filho em sua coluna no [jornal] Zero Hora, ao qual chamava de ‘Beto, o Terrível’, e nós acompanhávamos suas travessuras ao vivo”, lembrou Luiz Paulo Faccioli, escritor gaúcho.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

