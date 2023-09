Rio Grande do Sul O futuro do varejo é tema de evento em Porto Alegre nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2023

Encontro na sede da Fecomércio conta com cinco palestrantes de renome. (Foto: Arquivo/Fecomercio)

A Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS) realiza na tarde desta terça-feira (26) em Porto Alegre o evento “Varejo 360”. Estarão reunidos empreendedores, dirigentes e gestores para uma troca de ideias, experiências e parcerias estratégicas, tendo como pauta o futuro do setor.

“Especialistas de renome nacional e local vão compartilhar suas perspectivas sobre tendências e outros temas “, define a entidade em seu site – fecomercio-rs.org.br. “Os participantes terão acesso a um ambiente estimulante, repleto de falas inspiradoras e painéis de discussão, em um evento voltado à conexão de empresários e entidades do setor, como forma de impulsionar o crescimento e colaboração setorial.”

Com mediação e Patrícia Palermo e Paulo Cesar Bruscato, as atividades vão das das 14h às 18h na sede do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac na capital gaúcha: rua Fecomércio nº 101, bairro Anchieta (Zona Norte). Contato: (51) 3375-7000.

Palestrantes

– Felipe Titto: paulista, iniciou sua carreira profissional como ator na Rede Globo. Em paralelo à dramaturgia, arriscava-se como empreendedor em alguns projetos e, entre vitórias e derrapadas, passou de entusiasta a referência no empreendedorismo brasileiro. Tem no currículo sete empresas: Agência Tittanium, Cabana Home, Carne&Co, Borda e Lenha, American Life, Nhô Sorvetes e Faculdade do Correspondente Bancário.

– José Galló: com mais de 30 anos de experiência no varejo, é graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Presidente do Conselho de Administração da Lojas Renner, foi membro do Conselho de Administração da Ultrapar, Itaú-Unibanco, Localiza Rent a Car, SLC Agrícola e Banco Real.

– Daniel Scott: economista, mestre em Administração e Fundador da HyperXP, é autor do livro “O Que Eles Não Te Ensinam na Faculdade” e produtor de conteúdo sobre marketing e gestão com mais de 400 mil seguidores nas redes sociais.

– Paulo Pedó: diretor de Unidade de Negócios da Melissa, liderou a estratégia de reposicionamento da marca de calçados da empresa Grendene desde o final da década de 1990 até definir o atual conceito, baseado em moda, arte e design. Atuou, ainda, como estrategista de negócio digital da Grendene de 2019 a junho passado, liderando a implementação de oito lojas (uma para cada marca da empresa, dentre outras realizações.

– Diego Flores: atual diretor de logística do grupo Panvel, ele acumula mais de duas décadas de experiência na gerência, supervisão e análise no varejo farmacêutico e no mercado de suprimentos industriais. Ingressou na empresa em 2016, como coordenador, e hoje responde pelas áreas de logística, varejo, distribuição e projetos.

Atuação

A Fecomércio representa as empresas do comércio de bens, serviços e turismo, que atuam nas mais diversas cadeias produtivas da economia. Juntas, compõem cerca de 53% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual, gerando riqueza, emprego e crescimento.

Presente em todos os pontos do mapa gaúcho, a entidade utiliza sua força política e institucional em prol do setor. Opera com representatividade na defesa dos empresários do setor, promovendo o empreendedorismo e o desenvolvimento de empresas responsáveis por aproximadamente 1,5 milhão de empregos formais no Rio Grande do Sul.

(Marcello Campos)

