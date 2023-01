Política O gaúcho Paulo Pimenta assume a Secretaria de Comunicação do governo federal e promete combate às fake news

3 de janeiro de 2023

"Faremos um trabalho permanente de combate às fake news e à desinformação", afirmou ele em discurso. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

Em cerimônia de transmissão de cargo ocorrida nessa terça-feira (3), no Palácio do Planalto, o novo ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta (PT-RS), disse que vai fazer trabalho de combate às fake news e que esse será um tema central de sua gestão.

“A desinformação mata e não queremos nunca mais repetir esse tormento. Faremos um trabalho permanente de combate às fake news e à desinformação”, afirmou ele em discurso. Uma nova secretaria, a de Políticas Digitais, será responsável pela questão da regulação da internet.

Pimenta ainda criticou a gestão de Jair Bolsonaro (PL) pela decretação de sigilos e pela ausência de transparência, além de um comportamento hostil com a imprensa. O novo ministro disse que no governo Lula “não haverá muros nem cercadinhos, não haverá ofensas ou ameaças, os jornalistas terão toda a liberdade para exercerem a sua atividade”.

A estrutura da Secom deverá contar com seis secretarias, assim distribuídas:

Secretaria de Comunicação institucional

Secretaria de Publicidade e Patrocínio

Secretaria de Imprensa

Secretaria de Análise Estratégia e Articulação – estrutura nova que vai ficar com a área de pesquisas

Secretaria de Audiovisual – será comandada pelo fotógrafo Ricardo Stuckert

Secretaria de Políticas Digitais – também uma estrutura nova que será comandada por João Brandt. Deve discutir a regulação de Internet

O PT tentou ficar com o comando da Secom e do Ministério das Comunicações, mas essa última pasta ficou com o deputado Juscelino Filho (União-MA). O rearranjo foi feito para acomodar o partido decorrente da fusão entre DEM e PSL no novo governo.

Perfil

Natural de Santa Maria (RS), Paulo Pimenta é jornalista e técnico agrícola formado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Pimenta foi eleito vereador pela sua cidade natal em 1988 e reeleito em 1992. Em 1998, chegou à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

Pimenta foi, também, vice-prefeito de Santa Maria de 2000 a 2002 – ano em que se elegeu deputado federal.

O novo ministro seguiu na Câmara dos Deputados até hoje, completando o quinto mandato como deputado federal. Ele foi reeleito em 2022.

Pimenta participou da equipe de transição do governo eleito, no grupo responsável pela área de infraestrutura.

