Política “O governo Bolsonaro acabou com o diálogo cabuloso com o crime”, afirma Onyx Lorenzoni

Por Marcelo Warth | 19 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Segundo o candidato ao governo do RS, o tráfico de drogas não aguentaria "mais quatro anos de Jair Bolsonaro" Foto: Divulgação/PL Segundo o candidato ao governo do RS, o tráfico de drogas não aguentaria "mais quatro anos de Jair Bolsonaro". (Foto: Divulgação/PL) Foto: Divulgação/PL

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), o candidato ao Palácio Piratini Onyx Lorenzoni (PL) afirmou que o governo federal acabou com o “diálogo cabuloso com o crime” e está combatendo o tráfico de drogas.

“O governo Bolsonaro acabou com o diálogo cabuloso com o crime, abalando seriamente as estruturas de uma das forças mais poderosas do Brasil. O tráfico não aguentará mais quatro anos de Jair Bolsonaro, cujo trabalho na segurança é a inspiração para o que faremos no Rio Grande do Sul”, declarou o candidato nas redes sociais.

Onyx também defendeu a valorização e recomposição do efetivo da Brigada Militar no Estado, além de um planejamento de longo prazo para concursos públicos em todos os órgãos de segurança. “Assim como no Brasil, no Rio Grande do Sul o crime vai deixar de compensar”, disse o ex-ministro.

O candidato enfrenta o ex-governador Eduardo Leite (PSDB) no segundo turno da eleição para o governo gaúcho.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política