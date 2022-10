Política “É absurda e nojenta a forma de se fazer política com ataques preconceituosos”, diz Eduardo Leite

Por Marcelo Warth | 19 de outubro de 2022

O tucano reafirmou que se manterá neutro em relação à disputa ao Palácio do Planalto Foto: Reprodução/Twitter O tucano reafirmou que se manterá neutro em relação à disputa ao Palácio do Planalto. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

O candidato do PSDB ao governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, criticou os “ataques preconceituosos” na política. “É absurda e nojenta a forma de se fazer política com ataques preconceituosos”, declarou o tucano em sabatina realizada na terça-feira (18).

“Não são poucos os casos de manifestações subliminares ou diretas. É lamentável que se faça política dessa forma, quado a população quer saber de pavimentação, de educação, saúde e de segurança”, disse o tucano durante o evento promovido pelo UOL e pela Folha de S.Paulo.

Leite reafirmou que se manterá neutro em relação à disputa ao Palácio do Planalto no segundo turno. “Chegamos ao segundo turno sem vinculação à polarização. Entendemos que é possível não tolerar a corrupção e, ao mesmo tempo, ser sensível socialmente. Revemos estruturas da máquina pública, mas também trabalhamos com sensibilidade social para criar programas de transferência de renda”, declarou o ex-governador.

“Não podemos deixar que o Estado retroceda do ponto de vista fiscal e civilizatório. Por isso, me apresento para governar novamente o Rio Grande do Sul”, prosseguiu Leite, que enfrenta Onyx Lorenzoni (PL) no segundo turno da eleição para o Palácio Piratini.

