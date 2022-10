Política Lula volta a defender a regulamentação da mídia; Bolsonaro elogia a economia e diz que a violência diminuiu

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2022

Os candidatos estão na reta final da campanha eleitoral

Na reta final da campanha eleitoral, os candidatos à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), cumpriram agenda na Região Sudeste na terça-feira (18).

O petista participou de um encontro virtual com comunicadores e concedeu entrevista ao Flow Podcast, em São Paulo. Bolsonaro fez um comício no Rio de Janeiro e dois em Minas Gerais.

Na reunião com os comunicadores, o ex-presidente disse que a sua campanha não deve apenas rebater as críticas, mas também apresentar propostas para o País.

“A gente não pode ficar como se fosse o alvo, com um escudo, tentando rebater as críticas. Rebater as críticas é necessário, mas dizer o que vamos fazer para o Brasil é extremamente necessário”, afirmou o petista.

Lula ainda classificou o aplicativo WhatsApp como “uma grande arma” utilizada por apoiadores de Bolsonaro.

Na entrevista ao Flow Podcast, o candidato comentou sobre a regulamentação da mídia. Segundo ele, é preciso “chamar a sociedade para discutir” o tema. “Eu não estou falando de censura, sou inimigo da censura. O que eu quero fazer é que tem coisas que a sociedade precisa participar. Nós precisamos chamar a sociedade para discutir”, disse Lula.

“Tem canal de televisão que só fala asneira, grosseria, só ofende. Tem que ter uma regulamentação, a última regulamentação de mídia eletrônica foi em 1962. A gente pode fazer como a legislação inglesa, a americana, ninguém quer uma regulamentação como Cuba”, concluiu.

Bolsonaro

Durante um comício em São Gonçalo (RJ), Bolsonaro voltou a tecer elogios ao momento econômico do Brasil e destacou que a violência diminuiu no País. “O Brasil está sendo referência para o mundo. A nossa economia vai muito bem. Cada vez mais o povo está tendo emprego, a questão da violência, os números mostram, os números estão indo lá para baixo, reflexo também do povo trabalhador”, declarou.

“Temos um novo Parlamento, muito mais para a centro-direita. O terreno está asfaltado, está tudo pronto nesse casamento com o Executivo e Legislativo para nós aprovarmos coisas do interesse da nossa Pátria”, completou.

Em conversa com jornalistas, o presidente voltou a prometer a permanência do Auxílio Brasil. “O maior projeto social da história do Brasil, o Auxílio Brasil de R$ 600 é uma realidade que veio para ficar”, afirmou.

Em outro comício em Juiz de Fora (MG), ele agradeceu o empenho dos seus apoiadores e incentivou a ida às urnas. Depois, o presidente teve um encontro com prefeitos, seguido de outro comício em Montes Claros (MG).

