A Rússia anunciou nesta quarta-feira (19) que começou a expulsar cerca de 60 mil moradores de Kherson, uma das maiores cidades da Ucrânia ocupadas por tropas de Moscou.

O governo russo disse querer retirar todos os civis para que as suas tropas lutem contra as forças ucranianas, que avançam na retomada da cidade, localizada no Sul do país.